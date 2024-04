Harjufestissa jazzia, rockia ja poppia

Loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi monella alueella Kangasalla 22.4.2024 15:50:45 EEST | Tiedote

Kangasalla on useita alueita, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Sahalahdella ja Kuhmalahdella muutos on mahdollinen mm. Sahalahden keskustan, Pakkalan, Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan ympäristössä. Vanhan Kangasalan alueella muutos on mahdollinen Kautialan, Raikun, Kuohenmaan ja Saarikylien kyläalueiden ympäristössä. Nämä painopistealueet on määritelty Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ja pyrkimyksenä on ollut maaseudun palvelujen ja elinvoimaisuuden tukeminen. Lisäksi tietyillä kehitettävillä taajama-alueilla, esimerkiksi Halimajärvellä ja Onkijärvellä, on mahdollista muuttaa vanha mökkipaikka vakituiseksi. Viime vuosien aikana loma-asuntoja on muutettu vakituiseen käyttöön noin 5 asuntoa vuosittain. Kaupungin verkkosivuille on koottuu Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi sivusto kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/loma-asunnosta-vakituiseksi-asunnoksi, jossa kerrotaan asiasta tarkemmin, millä alueilla loma-asunnon muuttamin