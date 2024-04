Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemuksia on käsitelty yli 2600

Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemuksia on käsitelty lähes 1500 27.3.2024 10:29:52 EET | Tiedote

Uuteen sote-palveluntuottajarekisteri Soteriin tulleita hakemuksia on ratkaistu nyt lähes 1500. Käsittelyä odottavien hakemusten määrä on edelleen korkea, noin 3400, mutta määrän kasvu on taittumassa.