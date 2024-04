Holvi kasvoi merkittävästi ja käänsi liiketoimintansa selvästi kannattavaksi vuonna 2023

Holvi sai alkunsa halusta tehdä yritysten arjesta yksinkertaisempaa. Palvelun ytimessä on täysin digitaalinen yritystili ja kattavat taloushallinnon työvälineet. Holvilla yritys hoitaa tehokkaasti laskutuksen, verkkokaupan, ostolaskujen ja kulujen hallinnan sekä valmistelevan kirjanpidon. Kun yrityksen raha-asiat ovat kätevästi yhdessä paikassa, poistuu taloushallinnosta turhat aikaa vievät häiriötekijät ja on helppo keskittyä yrityksen kasvattamiseen.



Holvi on perustettu vuonna 2011 Helsingissä, ja sillä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa, joka mahdollistaa toiminnan koko Euroopan talousalueella. Holvilla on toimistot Helsingissä ja Berliinissä.