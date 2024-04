KPY-konserni etenee hallinnon uudistamisessa

KPY-konserni jatkaa hallintorakenteen uudistamista. Tavoitteena on yhtiöiden toiminnan tehostaminen, päätöksenteon sujuvoittaminen ja kannattavuuden vahvistaminen pitkällä aikavälillä. Uudistuksen myötä Enfon, Epicalin ja Voimatelin hallitusten jäsenet nimitettiin kesäkuussa 2023 KPY:n operatiivisesta johdosta ja nyt myös Novapoliksen hallitus uudistuu. Hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen. Hän on aiemmin toiminut Novapoliksen toimitusjohtajana. Lehikoisen lisäksi kolmijäseniseen hallitukseen on valittu KPY-konsernin talousjohtaja Jenni Ahava sekä lakiasiainjohtaja Teemu Pieviläinen.

Silja Huhtiniemi Novapoliksen toimitusjohtajaksi – yhtiön johtoryhmä täydentyy palvelujohtajalla

Kuopiossa ja Siilinjärvellä toimiva toimitilayhteisö Novapolis saa uuden toimitusjohtajan, kun yhtiön varatoimitusjohtajana toiminut Silja Huhtiniemi aloittaa tehtävässä 1. toukokuuta. Huhtiniemi on työskennellyt Novapoliksella ja KPY-konsernissa maaliskuusta 2020 alkaen. Hänen vastuullaan on ollut muun muassa Novapoliksen viestinnän ja brändin rakentaminen, palvelut sekä yrityskulttuurin ja yhtiön strategian mukaisen toiminnan kehittäminen. Novapoliksen varatoimitusjohtajaksi hänet nimitettiin helmikuussa 2022 ja KPY:n varatoimitusjohtajaksi tammikuussa 2023. Hän jatkaa edelleen KPY:n varatoimitusjohtajana vastaten konsernin strategisesta HR:stä ja viestinnästä.

Ennen siirtymistään KPY-konserniin Huhtiniemi toimi vuosina 2013-2020 Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtajana. Huhtiniemi on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

”Tämä on luontainen jatkumo. Olemme edenneet erittäin hyvin Nova-strategian toteuttamisessa, joka keskittyy Novapoliksen yhteisöllisyyttä ja työpäiväkokemusta kehittäviin toimitilakiinteistöihin ja -palveluihin. Novapolis on uudistunut merkittävästi ja vahvistanut kilpailukykyään. Siljan johdolla keskitymme asiakaskokemuksen parantamiseen sekä nykyisten ja uusien palvelujen kehittämiseen. Hän tuo tähän vahvaa osaamista ja näkemystä,” KPY-konsernin toimitusjohtaja ja Novapoliksen hallituksen puheenjohtaja Anssi Lehikoinen taustoittaa.

Uudistuksen yhteydessä yhteisöpäällikkö Karolina Puntanen nimetään Novapoliksen palvelujohtajaksi ja hän liittyy Novapoliksen johtoryhmään. Puntanen on toiminut Novapoliksessa syksystä 2020. Hänen vastuulleen kuuluu palveluliiketoiminta, markkinointi sekä yhteisöllisten toimintaympäristöjen ja tapahtumien konseptointi ja kehittäminen. Samalla KPY:n ja Novapoliksen lakiasiainjohtajana toiminut Teemu Pieviläinen jää pois Novapoliksen johtoryhmästä ja keskittyy jatkossa KPY-konsernin lakiasiainjohtajan tehtäviin.

”Novapolis on onnistunut kasvamaan ja kehittymään vuosina, joina työn muutos on monin tavoin haastanut toimistomarkkinaa. Uskomme hybridityötä tukeviin ratkaisuihin ja kehitämme Novapoliksesta eloisaa ja viihtyisää yhteisöä, joka vetää osaajia puoleensa. Paikolleen ei ole varaa jäädä, vaan kehitämme jatkossakin rohkeasti Novapoliksen toimintaa yhdessä koko osaavan henkilöstömme voimin,” Silja Huhtiniemi kommentoi.

Modernia työpäiväkokemusta ja yhteisöä rakentava Novapolis tarjoaa yrityksille muokattavia, monipuolisia toimitiloja ja palveluita Kuopion Savilahdessa sekä Siilinjärven Toivalassa. Toimitilayhteisö on kasvanut merkittävästi neljässä vuodessa, laajentuen 200 asiakkaasta 250 asiakkaan yhteisöksi. Novapoliksen liikevaihto oli vuonna 2023 noin 27 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli 24 henkilöä. Novapolis on osa KPY-konsernia.