Espoon kaupunginkirjasto sai valtakunnallisen nuorisotyön tunnustuspalkinnon

Tämänvuotisen nuorisotyön tunnustuspalkinnon sai Espoon kaupunginkirjasto oivallisesta työstä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Palkinnon luovutti nuorisoministeri Sandra Bergqvist NUORI2024-tapahtumassa Tampereella.

Espoon kaupunginkirjasto on edistänyt lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti Espoon viidessä aluekirjastossa. Näissä kirjastoissa on erikseen nuorille suunnitellut tilat, joissa nuoret voivat hengailla, pelata konsolipelejä, pingistä tai biljardia. Kirjastot ovat auki maanantaista sunnuntaihin ja nuorten tiloissa on henkilökunta paikalla aina iltapäivästä iltaan saakka. Espoon kirjastoissa kohdataan päivittäin useita kymmeniä, parhaimmillaan jopa satoja nuoria.

Kaupunginkirjasto on kuin toinen koti espoolaisnuorille

Nuorisoministeri Sandra Bergqvist korosti palkintopuheessaan nuorten osallisuuden vahvistamisen tärkeyttä.

“Tarvitsemme julkisia tiloja, joihin lapset ja nuoret ovat tervetulleita viettämään aikaansa turvallisesti. On hienoa, että eri alojen ammattilaiset kokevat lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisen osaksi omaa työtään, sillä on valtava merkitys lapsille ja nuorille. Pienistäkin osallisuuden ja kuulluksi tulemisen teoista voi kasvaa nuorelle kokemus siitä, että häntä kuullaan ja hänen mielipiteillään on vaikutusta”, hän sanoi.

Espoon kaupunginkirjaston Leila Koivukangas oli otettu tunnustuspalkinnosta: “Tunnustus on ihan valtavan merkittävä, sillä se tekee näkyväksi kaikkien kirjastojen tekemää nuorisotyötä. Vaikka palkinnon saivat lasten ja nuorten osallisuuden tukemisen prosessin työntekijät, haluan kiittää kaikkia muitakin Espoon kirjastolaisia, jotka tekevät ansiokasta työtä lasten- ja nuortenosastoilla.”

Koivukangas jakoi puheenvuorossaan myös espoolaisen nuoren äidin antaman palautteen kirjastolle. Äiti kertoi pojan löytäneen toisen kodin, jossa hengailla ja kohdata turvallisia aikuisia.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto

Vuosittain myönnettävä nuorisotyön tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Seuraava palkinto jaetaan vuoden 2025 NUORI-tapahtumassa. Palkinnosta päättää nuorisoministeri raadin tekemän ehdotuksen pohjalta. Raati koostui OKM:n, Allianssin, Nuorisotutkimusseuran ja Kuntaliiton edustajista.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto on näkyvä tunnustus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnolla nostetaan esiin toimijoita, jotka ovat poikkeuksellisen merkittävällä tavalla kehittäneet nuorisoalan toimintaa entistä vaikuttavammaksi. Se voi olla tunnustus tehdystä työstä, mutta myös kannustus kehittää edelleen ennakkoluulottomasti uutta nuorisotyössä.