Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnot ympäristövaikutusten arviointiohjelmista koskien OX2 Finland Oy:n Tyrskyn merituulivoimapuistohanketta ja mantereen sähkönsiirtoa Tyrskyn merituulivoimapuistolle (Pohjalaismaakunnat)

Uudenkaarlepyyn Storsandin virkistyskäyttösuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ja esitetään yleisölle (Pohjanmaa) 23.4.2024

Uudenkaarlepyyn Storsandin luonnonsuojelualueiden ja Natura-2000-alueen virkistyskäyttösuunnitelma on valmisteltu vuosien 2021–2022 aikana. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut Uudenkaarlepyyn, osakaskunnan (Monäs-Hirvlax-Monå och Harjux byars samfällighet), Metsähallituksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajia. Virkistyskäyttösuunnitelman päätavoite on määritellä, miten aluetta voidaan kehittää siten, että luonnonarvojen turvaaminen ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia pystytään yhteensovittamaan. Virkistyskäyttösuunnitelma ei ole juridisesti sitova.