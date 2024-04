Hyvinkään tapahtumakesä tarjoaa huippulaadukkaan kattauksen ohjelmaa

“Hyvinkää on profiloitunut viimeisten kymmenen vuoden ajan yhä enenevästi aktiiviseksi elämyskaupungiksi. Olen valtavan iloinen siitä, että meille voivat tulla nauttimaan tapahtumista niin perheen pienimmät kuin suosikkifestareiden vakikävijät”, Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.

Kaupunki haluaa tarjota sekä kävijöille että tapahtumajärjestäjille sujuvan ja elämyksellisen tapahtumakokemuksen. “Tapahtumat tuovat meille valtavasti elinvoimaa, ja haluamme palvella tapahtumajärjestäjiä mahdollisimman sujuvasti. Toivotamme runsaan kesäkauden ohjelmistomme myötä niin tapahtumien järjestäjät kuin tapahtumakävijät lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiimme. Hyvinkäällä vahvuutemme on paikallisessa tekemisessä ja yhteistyön voimassa. Tapahtumistamme löytyy varmasti jokaiselle jotakin”, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso kuvailee.



Kesäkausi avataan juhlien, festareiden, terassien ja Vauhtipuiston Superlauantain merkeissä



Vappupäivänä 1.5. kello 10–15 juhlitaan jälleen Hyvinkään vappua vapputoreineen, piknikkeineen, puheineen ja kuorolauluineen Hyvinkään kauppatorilla ja sen ympäristössä.



Yhden Päivän Juttu on vuosittain helatorstain ympärillä järjestettävä kaupunkitapahtuma, joka kokoaa eri-ikäiset kaupunkilaiset viettämään laadukasta vapaa-aikaa kulttuurielämysten parissa. Luvassa on komea musiikkiyhdistysten yhteisponnistus Sillisalaatti! Hyvinkääsalissa 8.5., ja ohjelma jatkuu hyvinkääläisissä ravintoloissa. Helatorstain 9.5. päätapahtuma sijoittuu Villatehtaalle, jossa tarjolla on monipuolista ohjelmaa musiikista, teatterista ja sirkuksesta työpajoihin. Pääesiintyjänä on huippusuosittu Hevisaurus!

Keskustaa elävöittävät Hyvinkään Kesäterassi ja Kulttuuriterassi avaavat niin ikään kautensa toukokuussa. Kesäterassin avajaisia juhlitaan torilla 24.5 musiikkiyhtye Käsityöläisten tahdittamana. Tarjolla on kesäkauden mittaan viihdettä musiikista viihdyttäviin kisoihin, maistuvia virvokkeita ja vaihtuvia ruokatuotteita sekä runsaasti kesäistä asennetta. Kulttuuriterassi Hyvinkään kirjastoaukiolla avaa porttinsa viidennettä kertaa toukokuun loppupuolella ja tarjoilee unohtumattomia kesäiltoja elokuun loppuun saakka. Kulttuuriterassi tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän kesäolohuoneen ja esiintyjille loistavan esiintymisfoorumin. Terassille on maksuton sisäänpääsy ja sinne ovat tervetulleita myös alaikäiset klo 18 asti. Nähdään pian kirjastoaukiolla ja juhlitaan yhdessä kesää.

Villatehtaalla järjestettävä metallimusiikkifestivaali Steelfest kokoaa alueelle jo kahdettatoista kertaa festivaalikansaa ympäri maailman 16.–18.5.



Toukokuun 25. päivä vietetään Hyvinkään Moottoriurheilukeskuksessa Superlauantaita. Luvassa on vauhdikasta menoa ja jännitystä Hyvinkään radalla, kun supermoton, enduron ja circuit racingin huiput kisaavat. Maksuton tapahtuma on suunnattu koko perheelle.

Tapahtumien superviikonloppu ja uusia avauksia kesä-heinäkuussa



Tapahtumien superviikonloppuna 8.–9.6.2024 Hyvinkään valloittaa laaja kirjo ympäri kaupunkia järjestettäviä maksuttomia tapahtumia.

Nuorten itsensä järjestämä supersuosittu anime- ja pelitapahtuma Hypecon valloittaa Hyvinkään jo kolmattatoista kertaa 8.–9.6.2024. Odotettavissa on tuhansia upeita nuoria Villatehtaan alueelle, Hyvinkääsaliin sekä katukuvaan ympäri kaupunkia.

Hyvinkään eri teatteritoimijat ensi kertaa yhteen kokoava Hyvinkään Teatteripäivät tarjoaa monipuolisia esityksiä sekä työpajoja lapsille ja aikuisille. Maksuton koko perheen tapahtuma järjestetään Kipinässä 8.–9.6. Kannattaa pysyä kuulolla; ohjelma tarkentuu kevään aikana.

Liiku hyvin Hyvinkäällä kutsuu kokeilemaan eri lajeja, liikkumaan ja viettämään aktiivista päivää koko perheen kesken 8.6. Tapahtuma järjestetään kauppatorilla, kirjastoaukiolla ja Willantorilla. Samana päivänä vietetään myös kansallista museoajoneuvopäivä, jonka myötä Kauppatorin tuodaan huikea kattaus vanhoja ajoneuvoja. Lisätietoja: hyvinkaankaupunkiyhdistys.fi.

Keltainen sydän -tapahtumassa 8.6. pelataan pesiksen hyväntekeväisyysottelu uusitulla Pihkalan stadionilla. Kello 13 pelataan vapaaehtoisella pääsymaksulla hyväntekeväisyysmatsi, ja Tahko – Kempele miesten Superpesisottelu puolestaan kello 15.30 (ilmainen sisäänpääsy 14.30 saakka).



Suomen Rautatiemuseolla vietetään kesäkauden avajaisia iloisella koko perheen tapahtumalla 8.6. Rautatiemuseon kesä on täynnä tapahtumia Pienoisjunatreffeistä Leenan päivän tapahtumaan sekä Rautatiemuseopäivään. Seuraa museon verkkosivuja!

Ommel-festivaali tuo Hyvinkään Kipinälle tuhansia ompelemisen ystäviä 14.–16.6. Ensi kertaa Hyvinkäällä järjestettävä ompelijoiden oma festivaali on jälleen täynnä kursseja, työpajoja, luentoja sekä ompelulaneja, kankaita, ompelutarvikkeita ja koneiden testailua.



Uusi kesäfestivaali Villatehtaan Kesäjuhlat tuo muiden muassa Michael Monroen, Stigin, Teflon Brothersin, Klamydian ja Raskasta Iskelmää -kokoonpanon Villatehtaan tunnelmalliselle piha-alueelle 28.–29.6.



ITE-taidepuisto Middle of Nowhere vihitään käyttöön Kaukasten kylään kaksipäiväisten avajaisjuhlien merkeissä 29.6.-30.6. Suomen ensimmäinen itseoppineiden taiteilijoiden taiteeseen keskittyvä taidepuisto tulee esittelemään laaja-alaisesti ITE-taidetta tarkoituksenaan lisätä ITE-taiteilijoiden ja -taiteen tunnettavuutta. Middle of Nowhere -taidepuisto ja kesäkahvila tarjoavat ainutlaatuisen elämyksen ITE-taiteen ja luonnon yhdistämisessä.



Heinäkuussa juhlitaan Hyvinkään Urheiluautoilijoiden 60-vuotistaivalta. Juhlaviikon 13.7.–20.7. aikana järjestetään kaksi koko perheen moottoriurheilutapahtumaa Hyvinkään Vauhtipuistossa. Driftingin ystäville tarjoillaan viime kesän tapaan makeaa mahan täydeltä MLV Drift Challenge '24 tapahtuman muodossa. RX-Masters Rallicross-tapahtuma päättää juhlaviikon perinteisen moottoriurheilulajin kilpailussa. Liput ja lisätiedot www.maailmanlopunvehkeet.fi ja www.hyua.fi.

Hyvinkää-päivänä 30.7. juhlitaan päivän päätähteä eli Hyvinkäätä ympäri kaupunkia – ohjelmisto täydentyy lähempänä tapahtumaa.



Elokuussa tunnelmoidaan festivaalien merkeissä



EloVilla on koko perheen syksynaloitustapahtuma, jota vietetään Hyvinkään Villatehtaan sisäpihalla 10.8. kello 11–15.



Kaukas Elofolk 2024 on jo kahdeksatta kertaa Hyvinkään Kaukasten kylässä vietettävä festivaali, jonka tarjonnassa on kansanmusiikin ykkösartisteja, kuten Väsen Duo, Frigg, Kalevauva, Kreeta-Maria Kentala ja Teija Niku. Kaukasten tunnelmallisessa kylätalossa juhlitaan 16.–17.8.



Hyvinkää juhlii Keski-Uudenmaan kuntien kanssa Pridea. Juhlaviikkoa vietetään elokuun kolmannella viikolla etkotapahtumien merkeissä, ja päätapahtuma järjestetään Hyvinkään kauppatorilla 17.8.

Tapahtumakesän päättää komeasti Red Carpet Festari. Elokuun viimeisellä viikolla vuosittain juhlittava Red Carpet Festari kutsuu kävijät ainutlaatuiseen viikkoon, jossa tapahtumat ja suomalainen elokuva kohtaavat musiikin, elokuvan sekä oheistapahtumat. Festari yhdistää ihmiset erilaisiin kohtaamispaikkoihin, kuten tähtien paljastukseen, elokuva-alan gaalaan sekä konsertteihin, jotka kruunaavat festariviikon tunnelmallisessa Villatehtaan miljöössä. Tähtisadepöly leviää lisäksi tänäkin vuonna perheen pienimmille Red Carpet Minin myötä.

Urheilu- ja liikuntatapahtumat tuovat kaupunkiin valtavasti yleisöjä ja kilpailijoita

Paitsi kulttuuritapahtumia, Hyvinkäällä järjestetään 2024 huikea määrä urheilutapahtumia ja korkean profiilin kilpailuja. “Hyvinkäällä on vankka kokemus urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämisestä. Olemme iloisia, että myös kilpailujärjestäjät ja kilpailijat näkevät näin. Tervetuloa jälleen meille!”, liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila toivottaa.

Hyvinkäällä järjestetään kesäkaudella 2024 muiden muassa U17-tyttöjen PM-turnaus (4.7.), Hyvinkää SM-Endurokilpailu 25.5. sekä Erävaelluksen SM-kilpailut (19.-22.9).

Lue lisää monipuolisesta tarjonnastamme



www.hyvinkaa.fi

www.visithyvinkaa.fi

www.tapahtumat.hyvinkaa.fi



Seuraa myös kaupungin somekanavia ja pysyt kartalla tapahtumatarjonnasta.



Museokeskus Taika kertoo näyttelyissään historiasta ja avaa uusia näkökulmia nykytaiteen avulla

www.hyvinkaa.fi/museokeskus-taika

Poimintoja Hyvinkään kesäkauden tapahtumista



Toukokuu

1.5. Hyvinkään vappu

8.–9.5. Yhden Päivän Juttu

16.–18.5. Steelfest

25.5. Superlauantai Vauhtipuistossa

Kesäkuu

8.6. -9.6. 2024 viikonvaihteen aikana

Hypecon

Hyvinkään Teatteripäivät

Liiku hyvin Hyvinkäällä

Keltainen sydän

Rautatiemuseon kesäkauden avajaiset

14.–16.6. Ommel 2024

28.–29.6. Villatehtaan Kesäjuhlat

29. -30.6. Middle of Nowhere -avajaiset

Heinäkuu

Hyvinkään Urheiluautoilijoiden 60-vuotisjuhlaviikot

13.7. MLV Drift Challenge ´24

20.7. RX-Masters Rallicross

Elokuu

10.8. Elovilla

11.8. Rautatiemuseopäivä

16.–17.8. Kaukas Elofolk

17.8. Pride-päätapahtuma

26.8.–1.9. Red Carpet Festari