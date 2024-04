Siviilivarautumisen pohjoismainen yhteistyöverkosto High North kokoontui Rovaniemellä

Yhteistyöverkko High Northiin kuuluu kahden pohjoisimman aluehallintoviraston lisäksi kaksi pohjoisinta maakuntaa Norjasta ja Ruotsista. Verkosto perustettiin elokuussa 2016 vahvistamaan alueiden välistä, maiden rajojen ylittävää pelastuksen ja varautumisen yhteistyötä.

”High North -verkosto on hieno esimerkki rajat ylittävästä yhteistyöstä. Olemme ensimmäistä kertaa koolla sen jälkeen, kun myös Ruotsista on tullut Nato-jäsen. Siviilivarautumisen yhteistyömme tiivistyy ja syvenee entisestään", johtaja Joni Henttu Lapin aluehallintovirastosta toivotti osallistujat tervetulleeksi Rovaniemelle.

Siviilivarautumisen yhteistyöverkoston kaksipäiväinen kokous kokosi Arktikumiin ja Lapin lääninhallitustalolle varautumisen ja kriisiviestinnän asiantuntijoita Norrbottenista, Västerbottenista, Nordlandista sekä Tromssasta ja Finnmarkista.

Maanantaina erityisasiantuntija Kari Pelkonen Turvallisuuskomitean sihteeristöstä puhui pohjoismaiselle yhteistyöverkostolle Suomen kokonaisturvallisuudesta. Erityisesti alueellinen maanpuolustuskurssitoiminta kiinnosti ruotsalaisia ja norjalaisia osallistujia.

Jälkimmäisenä kokouspäivänä osallistujat kuulivat Jääkäriprikaatin ja Lapin aluehallintoviraston puheenvuorot Nordic Response 24 -harjoituksesta ja Nato-harjoitusten isäntämaatuesta. Lisäksi Lapin raja esitteli verkostolle toimintaansa.

”Tapaaminen on osoittanut sen, miten tärkeä rajat ylittävien käytäntöjen ymmärtäminen ja harjoittelu on. Meillä on paljon yhteistä, mutta myös eroja. On elintärkeää, että tiukassa tilanteessa toimimme yhdessä saumattomasti eroista huolimatta", totesi johtaja Petteri Koskinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.