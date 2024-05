Gigantin huhtikuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – Edullisten ja keskihintaisten puhelinten kilpailu kiristyy

Gigantin kuukauden myydyimpien puhelinten listan kärjessä komeilee jälleen One Plus Nord CE3 lite 5G. Se on selkeästi löytänyt hintapisteen, jossa kysyntä kohtaa tarjonnan. Myös Applen iPhone 13 sekä 15 ovat nousseet listalla kärkikahinoihin.

Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistön mukaan huhtikuun lista olisi voinut näyttää toisenlaiseltakin: vaikka Apple on kärkikahinoissa vahvasti mukana, Samsungin uudet mallit kiipeävät listalla pikkuhiljaa ylöspäin.

“Tämä oli mielenkiintoinen kuukausi, sillä sekä myytyjen puhelinten keskihinta että kappalemäärät nousivat. Kauppaa tehtiin leveällä rintamalla.”

Listan sijalle numero 10 oli kova tunku, ja sinne olisi voinut nousta montakin mallia. Nyt sieltä löytyy Androidin premium-malli Samsung Galaxy S24, joka on tämän vuoden tulokas ja selvästi onnistunut lanseeraus. Mallin vetovoimaa on lisännyt Samsungin AI, eli vuoden vaihteessa lanseeratut tekoälyominaisuudet. 10.-sijasta kamppaili myös Honor, joka ei ole aikaisemmin ollut listalla.

Myös selvästi nousussa oleva Motorola on kahden puhelinmallin myötä mukana listalla.

“Myös Motorolat ovat keskihintaluokan ja edullisemman pään Android-puhelimia. Ominaisuudet keskihintaluokan ja edullisemman pään puhelimissa ovat menneet reippaasti eteenpäin, ja jokaisella merkillä on omia hyviä ominaisuuksiaan. Erottuvuutta kuluttajan silmissä haetaan esimerkiksi designilla, väreillä tai vaikka kameroilla ja akun kestolla. Eli lippulaivamallin ominaisuuksia valikoiden.”

”Hinta–laatusuhde on monelle ostajalle tärkeää, mikä selittää etenkin keskihintaisten puhelinten suosiota. Parhaat ominaisuudet löytyvät kuitenkin edelleen premium-puhelimista, joiden suosio on vakaa”, Helistö sanoo.

Samsungin ja Marimerkon yhteistyön suosio yllätti



Helistön mukaan kampanjat ovat siivittäneet useamman mallin myyntiä huhtikuussa. Yömyyntikampanja vahvisti erityisesti iPhone 15 -sarjan puhelinten mukanaoloa myydyimpien puhelinten listalla.

Huhtikuun alussa Gigantin liikkeisiin saapuneiden, Samsungin ja Marimekon yhteistyötuotteiden ensimmäinen erä vietiin käsistä. Puhelimien ja Galaxy Buds -kuulokkeiden suojakotelot sekä Galaxy Watch -älykellojen rannekkeet myytiin loppuun kahdessa päivässä.

“Samsung x Marimekko -yhteistyötuotteiden suosio onnistui yllättämään meidät kovista odotuksista huolimatta. Kaikki ensimmäisen erän tuotteet, mitä varastossa oli, myytiin ennätysajassa. Yhteistyö voi osaltaan selittää myös Samsungin puhelinmallien kysyntää huhtikuussa”, Helistö summaa.

Loppuunmyydyn ensimmäisen erän jälkeen tuotteita on taas saapunut varastoon, ja niitä on hyvin saatavilla sekä Gigantin myymälöistä että nettikaupasta.

Huhtikuun myydyimmät puhelimet TOP 10