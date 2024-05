Gazan terveydenhuoltojärjestelmän tuhoaminen on ”hiljaista tappamista”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja

Mediatilaisuus: Gazan tilanne keväällä 2024 7.3.2024 14:51:58 EET | Kutsu

Suomalainen Linda Nyholm on palannut juuri avustustyöstä Jerusalemista, jossa hän toimi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Palestiinan viestintäpäällikkönä 1,5 kuukauden ajan. Gazassa on kuollut viime lokakuun jälkeen yli 30 000 ihmistä ja haavoittunut yli 70 000. Miltä Gazan tilanne näyttää sairaanhoitoon keskittyvän avustusjärjestön näkökulmasta? Millaiset mahdollisuudet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä on tällä hetkellä tarjota Gazassa hoitoa? Miten Gazan sota on vaikuttanut Länsirantaan? Tilaisuus järjestetään hybridinä. Voit tulla paikalle Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimistolle tai osallistua Teamsin kautta etänä. Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteeseen anna-reetta.korhonen@helsinki.msf.org. Tarkenna myös, tuletko paikan päälle vai osallistutko etänä. Huom: Nyholm ei ole ollut sisällä Gazassa. Milloin: tiistaina 12.3. klo 10–11. Missä: Jämsänkatu 2, Helsinki tai etänä Teamsin kautta. (Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.)