Liikennevakuuttamisen uusi laki voimaan 1.6. – muutos tuo monia uusia liikkumisvälineitä liikennevakuutettaviksi

Vakuuttamattomien ajoneuvojen määrä liikenteessä pudonnut 10.4.2024 07:35:00 EEST | Tiedote

Vakuuttamattomia ajoneuvoja on jäänyt kiinni 2020-luvulla aina vain vähemmän, ja myös ilman vakuutusta aiheutettujen liikennevahinkojen määrä on viime vuosina laskenut. Vaikka lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen lähes kaikille moottoroiduille ajoneuvoille, jää vakuutus silti hoitamatta vuosittain kymmeniltä tuhansilta ajoneuvoilta.