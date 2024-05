Pyöräliikenteen pääyhteyttä Pitäjänmäenbaanaa suunnitellaan parhaillaan

Parhaillaan laadittavassa Pitäjänmäenbaanan yleissuunnitelmassa muodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään Pitäjänmäenbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja vaikutukset.

Tavoitteena on parantaa nykyisen pyörätien laatua korkeatasoiseksi pyöräilyn pääreitiksi, ja samalla parantaa myös kävelyn olosuhteita. Nykyinen reitti ei vastaa baanan laatutasoa esimerkiksi jalankulun erottelun ja pyöräilyolosuhteiden osalta. Pitäjänmäenbaanan eri osuuksilla tarkastellaan erilaisia toteutusratkaisuja, kuten reitillä olevien korkeuserojen tasaamista, pyöräilyn ja kävelyn tilan lisäämistä reittiä leventämällä ja nykyisten siltojen leventämismahdollisuuksia. Tarkastelujen ja saadun palautteen perusteella yleissuunnitelmassa valitaan jatkosuunnitteluun etenevät suunnitteluratkaisut.

Pitäjänmäenbaanan suunnittelualueella on sekä jo suunniteltuja että jo parannettuja osuuksia, mitkä yhteensovitetaan laadittavan yleissuunnitelman kanssa. Pitäjänmäenbaanan kokonaispituus on noin 5,5 kilometriä, josta on jo parannettu noin 500 metrin osuus Huopa-lahden aseman läheisyydessä ja Veturitiellä Ilmalassa on juuri valmistunut noin 300 metrin osuus.

Pitäjänmäenbaanan yleissuunnitelma on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Tämän jälkeen aloitetaan reitin osuuksien toteutussuunnittelu. Pitäjänmäenbaana rakennetaan osissa ja joillain osuuksilla rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Kysely on auki ja keskustelua aiheesta järjestetään 13.5.

Kaupunki kerää parhaillaan näkökulmia alustavista suunnitteluratkaisuista. Pääset tutustumaan luonnoksiin ja vastaamaan kyselyyn tästä linkistä: https://app.maptionnaire.com/q/4ni9pv7hoj47. Kysely on auki 6.5. –20.5.2024 välisenä aikana.

Pitäjänmäenbaanan suunnitteluun liittyen järjestetään myös yleisötilaisuus ja suunnitelmapyöräily maanantaina 13.5.2024.

Yleisötilaisuus järjestään Pitäjänmäen kirjaston monitoimitilassa (Jousipolku 1) 13.5. kello 16.30–17.45. Tilaisuudessa esitellään Pitäjänmäenbaanan alustavia suunnitteluratkaisuja ja niistä voi keskustella.

Yleisötilaisuuden jälkeen järjestetään suunnitelmapyöräily, jossa pyöräillään yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Pyöräily alkaa kello 18.00 Pitäjänmäen kirjaston pääovien edustalta ja se päättyy Postipuiston/Ilmalan seudulle viimeistään kello 19.30. Reitin varrella pysähdytään keskustelemaan muutamista suunniteltavista kohteista. Suunnitelmapyöräilylle osallistutaan omalla pyörällä.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden eli baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin, ja ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen pyöräliikenteen kaikenikäisille kaupunkilaisille. Pitäjänmäenbaana on osa tätä baanojen verkkoa.