Pirkanmaalle tulossa pitkä ja kuuma päällystyskesä 2024

Ennakoi matkanteko työmaiden mukaan niin vältyt turhalta reagoinnilta

Tänä vuonna päällystyksiä tehdään edellisvuosiin verrattuna enemmän, joka aiheuttaa todennäköisemmin myös liikennehäiriöitä tienkäyttäjille. Häiriöitä pyritään vähentämään ajoittamalla työt mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja tarvittaessa yöaikaan. Päällystyskausi on myös tänä vuonna pidempi alkaen aikaisin keväällä ja päättyen myöhään syksyllä. Kuitenkin myös päiväkohtaisia työaikoja on pidennettävä, jotta työt ehditään tekemään määräajassa. Tämä vaatii tielläliikkujilta kärsivällisyyttä ja ruuhkautumiseen sekä matka-aikojen pidentymiseen varautumista.

Viikon 20 päällystyskohteena olevat tiet:

Kt 68 Murtolahti - Ohtola

Mt 344 Väärinmaja

Vt 12 Kaarila, yötyö

Vt 3 Kulju – Sääksjärvi, yötyö

Valmistelevia töitä tehdään seuraavilla kohteilla:

Kt 66 Herraskylä - EPO raja

Mt 325 Pohja

Turvallista matkaa – myös tietyömailla

Päällystyskohteet voivat olla kestoltaan pitkiä ja työvaiheiden välillä saattaa olla hetkiä, jolloin työmaalla ei vaikuta tapahtuvan mitään. Tienkäyttäjiä kuitenkin muistutetaan nopeusrajoitusten noudattamisesta ja turvallisesta siirtymisestä työmaan ohi, sillä tie on valmis ja normaalit nopeusrajoitukset voidaan palauttaa vasta, kun tiemerkinnät ja kaikki viimeistelytyöt on tehty. Yleisesti ottaen päällysteen valmistumisen jälkeen on 2–3 viikon tavoiteaika, jonka kuluessa tehdään tiealueen viimeistelytyöt.

Päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia urakoiden käynnistyessä ja valtakunnallisten resurssien yhteensovittamisessa. Säät ja konerikot voivat myös vaikuttaa aikatauluihin.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/kartta/

