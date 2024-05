Pressimiesten syksyn kirjat: Kakolan karkuri Reijo Hammar ja sarjakuristaja Michael Penttilä

Kakolan karkuri Reijo Hammar on tositapahtumiin perustuva omaelämäkerta henkirikoksiin ja vankilapakoon päätyneestä väkivaltarikollisesta.

Vuoden 1988 heinäkuussa koko Suomi seurasi herkeämättä laivamurhasta elinkautiseen tuomitun Reijo Hammarin veristä pakomatkaa Kakolan vankilasta. Paon yhteydessä Hammar ampui vartijaa haulikolla ja surmasi pakomatkan aikana toisen vankitoverinsa Lapissa.

Reijo Hammar avaa nyt ensimmäistä kertaa koko raadollisen elämänsä yleisölle. Syntymästään alkaen laitoksissa ollutta Hammaria kutsuttiin aikoinaan Suomen vaarallisimmaksi vangiksi.

Michael Penttilä on syyllistynyt neljään henkirikokseen, joiden uhrit ovat olleet naisia ja tekotapa on ollut kuristaminen. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on luokitellut Penttilän Suomen ainoaksi sarjamurhaajaksi.



Kirjassa Sarjakuristaja Michael Penttilä käydään läpi Penttilän elämää lapsuudesta tähän päivään sekä tarkastellaan kriittisen yksityiskohtaisesti hänen julmia tekojaan.