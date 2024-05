Saimaan tulva nousemassa korkealle, mutta Etelä-Savon länsiosissa tulvahuippu on pääosin ohitettu

Etelä-Savon maakunnan länsiosissa tulvat ovat kääntyneet tai kääntymässä laskuun. Tulvat ovat Etelä-Savossa nousseet tänä keväänä jopa harvinaisen korkealle. Tavallista isompia tulvia on mitattu kaikilla maakunnan havaintoasemilla. Maakunnan länsiosissa Kyyvedellä ja Iso-Naakkimalla mitattiin korkeuksia, joita on viimeksi tavattu 1980-luvulla. Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi nousivat korkeudelle, jolla järvet ovat viimeksi olleet 1950-luvulla. Näiden järvien tulvahuiput on nyt ohitettu ja ne ovat kääntyneet laskuun.