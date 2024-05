Vuoden pahimman viherpesun palkinto HKScanin Kariniemen kananpojan mainokselle – myös metsäalan markkinointiviestintä pääsi palkintosijoille Vuoden Huiputus -kilpailussa

“Kariniemen mainos on klassista harhaanjohtavaa markkinointia, jossa ympäristöongelmat ja eläinten kärsimys pyritään ohittamaan vetoamalla pintapuolisiin parannuksiin, kuten broileritilojen virikkeisiin tai eläinten ravinnon kotimaisuuteen. Kuluttajalla ei ole realistisia edellytyksiä arvioida eläinten pahoinvointia positiivisten mielikuvien takana. Ei siis ihme, että yleisö äänesti tätä mainosta sankoin joukoin”, tuomariston puheenjohtaja, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.

Kilpailun tuomaristo jakoi myös kolme kunniamainintaa. Metsä Group sai “Törkein itsekeksitty ympäristömerkintä” -kunniamaininnan Serlan pakkausmerkinnöistä, joissa esimerkiksi kierrätetyn selluraaka-aineen puute käännetään eduksi nimeten se “uudeksi ensikuituiseksi laaduksi.” Toinen, “Törkeimmän lobbauskampanjan” kunniamaininta annettiin metsäalan järjestöjen ja toimijoiden yhteiselle Metsien Suomi -kampanjalle, joka uskottelee suomalaisen metsien käytön olevan kestävällä pohjalla. Kolmas kunniamaininta, “Vuoden klassisin viherpesu”, myönnettiin Atrian biopohjaisen pakkauksen viestinnälle, joka ohjaa kuluttajia näkemään ilmastopäästöiltään raskaan lihantuotannon vähäpäästöisenä toimintana.

“Metsäteollisuudella on pitkät perinteet siinä, että puhutaan metsien tärkeydestä ja vedotaan suomalaisten luonnonrakkauteen, vaikka samaan aikaan metsäteollisuuden toiminta nykymuodossaan on kestämätöntä. Mielikuvilla ratsastavat viestintäkampanjat ohjaavat kuluttajien ja huolestuttavasti myös poliittisten päättäjien huomion pois siitä tosiasiasta, että metsäteollisuus on yksi Suomen suurimmista luontokadon aiheuttajista ja vanhojen metsien suojelutilanne on hälyttävä,” tuomariston jäsen, vastuullisuusasiantuntija Niklas Kaskeala kommentoi metsäalan kunniamainintoja.

Greenpeace selvitti myös julkisista lähteistä ja mainos- ja viestintätoimistoja lähestymällä ehdolla olleittein mainosten ja kampanjoiden tekijät. Kariniemen kananpoikien mainoksen takaa löytyi suunnittelutoimisto SEK. Metsien Suomen on suunnitellut viestintätalo Miltton. MetsäGroupin mainoskampanjan on suunnitellut Hasan & Partners ja Atrian mainostoimisto on TBWA.

Vuoden Huiputus -kilpailu palkitsee joka vuosi edellisen vuoden pahimman viherpesuteon mainonnan ja viestinnän alalta. Palkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkinnon voi voittaa mainos, viestintäteko tai kampanja, joka esittää kestämättömiä tai harhaanjohtavia ympäristö- tai vastuullisuusväittämiä.

Tämän vuoden muut ehdokkaat olivat Atrian biohajoavan pakkauksen markkinointi, St1:n Puhtaan energian tekijä -mainos, Kemianteollisuuden biopolttoainekampanja Kinkkutemppu ja Metsä Groupin Lambi- ja Serla-brändeille tehty “Meillä ei ole varaa”-mainoskampanja. Voit tutustua ehdokkaisiin kilpailun verkkosivuilla. Kilpailua järjestää Greenpeace.

Tämän vuoden kilpailun pääpalkinnon saaja päätettiin laskemalla verkossa ja Vuoden Huiputus-näyttelyssä annetut yleisöäänet ja asiantuntijoista koostuvan tuomariston äänet yhteen. Kunniamaininnat olivat tuomariston valintoja. Tuomaristoon kuuluivat kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, somevaikuttaja Jenni Rotonen, vastuullisuusasiantuntija Niklas Kaskeala, toimittaja Jari Tamminen, toimittaja Julia Thurén, somevaikuttaja-toimittaja Noora Shingler ja Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

