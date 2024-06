Apollomatkat vahvistaa lumilomien valikoimaa

Matkanjärjestäjä Apollo laajentaa lumilomien valikoimaa. Ensi talvena tarjolla on hiihtomatkoja viiteen ainutlaatuiseen laskettelukohteeseen: Georgiaan, Italiaan, Turkkiin, Bulgariaan ja Kreikkaan!

Pohjoismaiden suurin treenilomien järjestäjä kehittää jatkuvasti aktiivilomien valikoimaansa uusilla kohteilla, hotelleilla ja lajeilla. Nyt Apollo haluaa nostaa lumilomat uudelle tasolle, ja tarjoaa hiihtopaketteja upeisiin kohteisiin.

- Haluamme luoda aitoja matkakokemuksia. Siksi tuomme nyt myyntiin uusia ja erilaisia hiihtokohteita, joista harva tietää - kaikissa kohteissamme on nykyaikaiset hissijärjestelmät, monipuoliset rinteet ja taattu lumi. Asiakkaillamme on mahdollisuus kokea maailmanluokan hiihtokohteita, mutta myös uusia kulttuureja ja jännittävää gastronomiaa", Head of Apollo Sports Daniel Giray.

Apollo Sports lumilomat sopivat kaikille - aina kokeneista laskijoista aktiivisiin perheisiin. Riippumatta siitä, minkä kohteen valitset, luvassa on aktiivinen ja seikkailuntäyteinen loma.

Viisi eksoottista hiihtokohdetta

Apollo lanseeraa hiihtolomia yhteensä viiteen uuteen kohteeseen: Gudauriin Georgiaan, Parnassokseen Kreikkaan, Banskoon Bulgariaan, Erciyesiin Turkin Kappadokiassa ja Alagnaan Italian Alpeilla. Vaikka Georgia tunnetaan parhaiten gastronomisista ja kulttuurielämyksistä, maa tarjoaa myös loistavaa laskettelua sekä rinteissä että niiden ulkopuolella. Kaukasusvuoret tarjoavat yli 70 kilometriä rinteitä, 5 metriä lunta ja loputtomasti freeride-mahdollisuuksia.

- ”Olemme jo järjestäneet muutamia hiihtomatkoja Georgiaan yhteistyössä Xtravelin kanssa, ja palaute on ollut pelkästään positiivista. Se on täydellinen yhdistelmä ensiluokkaista hiihtoa, paikallista kulttuuria, ainutlaatuista vieraanvaraisuutta ja ennen kaikkea kohtuullisia hintoja. Odotamme innolla, että yhä useammat pääsevät kokemaan sen", Giray sanoo.

Samalla Apollo saa näyttää aivan uudenlaisen puolen kesän suosikkikohteista kuten Kreikasta, Bulgariasta ja Turkista. Kreikan suurimmassa hiihtokeskuksessa Parnassoksessa voi laskettelusta nauttia merinäkymin, lisäksi kohteessa on modernit hissit ja laaja valikoima rinteitä kaikenikäisille. Loma kruunaavat Arachovan kaupungin tunnelma sekä historialliset elämykset Delfoissa tai Ateenassa.

Turkissa sijaitseva Erciyes on jokaisen hiihtoharrastajan unelma. Kohde on lumivarma, kohtuuhintainen, moderni ja tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tutustua unohtumattomaan Kappadokiaan.

Käytännön tietoa Apollo Sports lumilomista

Apollon uusia hiihtolomia tarjotaan aluksi Kööpenhaminasta, Tukholmasta ja Göteborgista.

Hinnat alkaen: 836 € /hlö

Hintaan sisältyvät lennot, hotelli aamiaisella sekä kuljetukset

Lue lisää Apollo Sports lumilomista