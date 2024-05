Atte Harjanne: Näen mieluummin hallituksen kuin luonnonmetsän kaatuvan.

Harjanne kertoi puheessaan miten suomalaiset arvostavat sekä nauttivat luonnosta ja luonnossa liikkumisesta. Hallituksen politiikasta ei sen sijaan mitään rakkautta luontoa kohtaan Harjanteen mukaan löydy.



– Jo hallitusohjelma on luonnon suojelun ja vaalimisen kannalta riittämätön. Pala palalta lisäksi on käynyt ilmi, että ohjelman hyvätkin kirjaukset ovat niin sanottuja kokoomuslaisia juhlapuheita. Lupauksia, jotka on ollut tarkoituskin pettää, Harjanne napautti.

Päätöksiä perustellaan taloudella, mutta tehokkaat markkinamekanismit luonnon ennallistamiseksi Harjanteen mukaan tyrmätään.



– Sekin unohtuu, että taloustieteilijät ovat jo aikaa sitten heränneet varoittamaan luonnon aliarvottamisen kustannuksista. Luonnon lanaaminen alihintaan on yksinkertaisesti osaamatonta ja surkeaa talouspolitiikkaa, Harjanne tylytti.

Samaan aikaan hallituksen ilmastopolitiikka on Harjanteen mukaan aivan riittämätöntä suhteessa tieteelliseen tilannekuvaan ja Suomen tavoitteisiin, ja osin otetaan jopa tarkoituksellista takapakkia.



– Euroopan unionin suuntaan Suomen hallituksen linjana on ilmasto- ja luontotoimien torjuminen tai vesittäminen - jopa niin, että jo sovitut asiat sotketaan.



Näiden syiden vuoksi Vihreät lähtivät tekemään välikysymystä hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta.

– Siksi meiltä meni kuppi nurin. Siksi me kutsuimme koko opposition koolle keskustelemaan aiheesta, ja siksi me jätimme yhdessä sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton kanssa välikysymyksen hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta kansallisesti ja EU:ssa, Harjanne kertoi.

– Näen mieluummin hallituksen kuin luonnonmetsän kaatuvan, Harjanne linjasi.

Lue koko puhe:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/atte-harjanteen-puhe-puoluevaltuuston-kokouksessa-18-5-2024/