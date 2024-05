Tervetuloa Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen loppuseminaariin 28.5.

Kutsu medialle Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen loppuseminaariin ti 28.5. klo 9.30–13. Ilmoittaudu tästä 27.5. mennessä. Huom! Tilaisuus striimataan Helsingin Musiikkitalosta ja ilmoittautuminen koskee striimiä. Jos haluat tulla Musiikkitaloon paikan päälle, olethan yhteydessä hanna.ruohonen@sateenkaariperheet.fi tai 050 326 0777 - paikkoja on rajoitetusti.

Keskustelussa oikeudellisen vanhemmuuden haasteet ja ratkaisut

Kumppanuusvanhemmuus on saanut viime aikoina paljon näkyvyyttä, mutta oikeudelliseen vanhemmuuteen liittyvät haasteet ja ratkaisut ovat esiintyneet julkisessa keskustelussa vielä verrattain vähän. Suomessa lapsella voi olla oikeudellisesti vain kaksi vanhempaa, vaikka kumppanuusperheissä tosiasiallisia vanhempia on usein enemmän. Kaj Korkea-ahon kumppanuusvanhemmuutta käsittelevän, kehutun kirjan myötä oikeudellista vanhemmuutta ja sen mahdollisuutta useammalle kuin kahdelle on jo ehditty nostaa hieman keskusteluun. Nyt median edustajalla on tilaisuus päästä syventymään tähän kumppanuusvanhempien kannalta keskeiseen teemaan:

Tilaisuuteen osallistuu asiantuntijoidemme lisäksi muun muassa kumppanuusperheen aikuinen lapsi, kumppanuusperheen vanhempi ja kirjailija Korkea-ahon puoliso Niko Uusi-Simola, lastenpsykiatri LT Riikka Riihonen, juristi OTT Sanna Koulu sekä yhteistyökumppaneitamme. Kumppanuusperheen aikuinen lapsi Otso Jämsä on lupautunut haastateltavaksi aiheesta.

Tilaisuuden ohjelma:

9:35–10:05 Kumppanuusvanhemmaksi-hanke: katsaus tehtyyn kehittämistyöhön, projektipäällikkö Hanna Ruohonen ja perhevalmentaja Kaisa Niittynen

10:05–10:40 "Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun?" Lastenpsykiatri Riikka Riihosen puheenvuoro

10:40–10:50 Tauko

10:50–11:50 Näkökulmia oikeudelliseen vanhemmuuteen: paneelikeskustelun juontajana FT Anna Moring. Keskustelemassa LT Riikka Riihonen, OTT Sanna Koulu ja kumppanuusperheen nuori aikuinen Otso Jämsä.

11:55–12:15 Kokemuspuheenvuoro, kumppanuusperheen vanhempi Niko Uusi-Simola

12:15–12:30 Loppusanat

12:30–13 Verkostoitumista, median edustajilla mahdollisuus haastatteluihin ja kuvaamiseen

Huom! Jos et ehdi koko tilaisuuden ajaksi, suosittelemme tulemaan paikalle kello 10:50 alkavaan paneelikeskusteluun. Tilaisuuden päätyttyä olemme varanneet n. puoli tuntia haastatteluille ja henkilökuvaamiselle kello 12:30–13. Valokuvaaminen on tilaisuudessa sallittua läpi ohjelman.

Kumppanuusvanhemmuus pähkinänkuoressa:

Kumppanuusvanhemmuudella tarkoitetaan perheen perustamista ja vanhemmuuden jakamista ilman vanhempien välistä rakkaussuhdetta. Se on sopimiseen, yhteiseen haluun ja toiveeseen perustuvaa suunnitelmallista vanhemmuutta. Kumppanuusperheessä voi olla kaksi, kolme tai neljä vanhempaa, vaikkei näin lain edessä virallisesti olisi.

Oikeudellinen vanhemmuus pähkinänkuoressa:

Lapsella voi olla tällä hetkellä useampi huoltaja, mutta oikeudellisia vanhempia voi olla kaksi (lue lisää huoltajuuden ja vanhemmuuden eroista). Kumppanuusperheissä tosiasialliseen vanhemmuuteen liittyvät juridiset suhteet eivät ole itsestään selviä ja automaattisesti hoidossa lapsen syntyessä, kuten eri sukupuolta olevien avioparien perheissä. ”Virallinen”, oikeudellinen vanhemmuus tuo mukanaan monia lapsen kannalta keskeisiä etuja: tapaamisoikeuden, elatusvelvollisuuden ja perintöoikeuden.

Kumppanuusvanhemmaksi-hanke pähkinänkuoressa:

Kumppanuusvanhemmaksi on STEA:n rahoittama ja Sateenkaariperheet ry:n toteuttama kolmivuotinen kehittämishanke (2021–2024). Päämääränä on tehdä kumppanuusvanhemmuudesta tunnettu ja turvattu tapa perheellistyä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Hanna Ruohonen (p. +358 503260777, hanna.ruohonen@sateenkaariperheet.fi).

