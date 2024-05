Uusi Attendo-koti aukeaa Räntämäkeen Turkuun – tarjoaa yhteisöllistä asumista ikäihmisille

Attendo avaa Räntämäkeen Turkuun uuden ikäihmisten kodin, joka on keskittynyt yhteisölliseen asumiseen. Uusi koti on nimeltään Attendo Riihivainio, jossa on kaksi ryhmäkotia yhteisölliseen asumiseen sekä myöhemmin kesällä avattava kolmas ryhmäkoti ympärivuorokautiseen asumiseen.