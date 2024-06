Pilapiirtäjän taideteoksia nyt yksissä kansissa

Jyrki Vainion pilapiirroskirja Kansalaistottelemattomuutta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Jyrki Vainion oivaltavat piirrokset ovat tuttuja monien lehtien lukijoille jo vuosikymmenten ajan. Ne ovat sympaattiselta piirrostyyliltään helppolukuisia ja helposti lähestyttäviä, mutta harmittoman näköisen pinnan alla piilee piikkejä, jotka puhkovat maan mahtavien julkisuuskuvaa ja kaksinaismoralismia. Piikit iskevät vuorollaan kaikkiin poliittisiin ilmansuuntiin.



Jyrki Vainio (s. 1977) on Rymättylässä syntynyt, pääkaupunkiseudulla asuva pilapiirtäjä ja sarjakuvantekijä. Hänen piirroksiaan on julkaistu lehdissä säännöllisesti 17-vuotiaasta alkaen. Niitä on viime vuosina nähty mm. Ilta-Sanomissa, Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Karjalaisessa, Länsiväylässä ja Vantaan Sanomissa. Koulutukseltaan Vainio on taiteen maisteri.

VAINIO, JYRKI : Kansalaistottelemattomuutta

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812635

Ilmestymisaika: Toukokuu 2024

