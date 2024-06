Uusi hoitosuositus edistää kehityksellisen koordinaatiohäiriön tunnistamista ja yhtenäistää diagnostiikkaa

”Tämä on ensimmäinen aiheesta tehty hoitosuositus. Se laadittiin monialaisena ja moniammatillisena työryhmänä. Mukana olivat muun muassa terapeuttien, varhaiskasvatuksen ja liikuntapedagogiikan edustajat. Moniammatillisuus on muutoinkin keskiössä lasten ja nuorten kuntoutuksessa,” kertoo suositustyöryhmän puheenjohtaja, lastenneurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Heli Sätilä.



Kehityksellinen koordinaatiohäiriö on aikuisuuteen ulottuva keskushermoston kehityksellinen häiriö, joka ilmenee vaikeutena oppia uusia motorisia taitoja sekä tuottaa koordinoituja karkea- tai hienomotorisia liikkeitä. Häiriöön liittyy myös vaikeus soveltaa jo opittuja taitoja uusissa tai muuttuneissa tilanteissa.

Lapsen tai nuoren sensomotoriset haasteet voivat rajoittaa harrastuksiin, leikkeihin tai vapaa-ajan viettoon osallistumista. DCD on yhteydessä heikompaan elämänlaatuun varhaiskasvatus- ja kouluikäisillä. Kehitykselliseen koordinaatiohäiriöön liittyy usein kiusaamista tai kiusatuksi tulemista.

Konkreettisesti häiriö voi näkyä esimerkiksi vauvan tai taaperon kääntymään, istumaan, kävelemään tai juoksemaan oppimisen hitautena. Leikki- ja esikouluikäinen saattaa kompuroida, pudotella tavaroita tai kaatuilla ikätovereitaan useammin. Kengännauhojen solmiminen, vaatteiden napittaminen ja ruokailuvälineiden käyttö on usein haastavaa.

Nuoruusiässä ja varhaisaikuisuudessa DCD saattaa näkyä vaativampien liikuntalajien omaksumisen, esimerkiksi luistelun tai pyöräilyn sekä autolla ajamisen, vaikeutena.

Kehityksellinen koordinaatiohäiriö on yleisempi pojilla. Häiriötä esiintyy arviolta 5–6 prosentilla lapsista ja nuorista.

Suomessa häiriö on alidiagnosoitu. Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on helpottaa DCD-tapausten tunnistamista ja diagnostiikkaa sekä antaa eväitä interventioihin ja tukitoimiin.

Häiriön rinnalla esiintyy monesti muitakin kehityksellisiä vaikeuksia

”Suositustyöryhmän mukaan kehityksellinen koordinaatiohäiriö jää usein huomaamatta, koska sen kanssa esiintyy samanaikaisesti muitakin kehityksellisiä vaikeuksia,” Heli Sätilä toteaa.

DCD todetaan jopa 50 prosentilla lapsista, joilla on ADHD. Myös kielen kehityksen häiriöt, autismikirjon häiriö, oppimisvaikeudet ja mielialaoireilu ovat yleisiä. Kehityksellistä koordinaatiohäiriötä arvioidaan ja hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa.

Käypä hoito -suositus antaa välineitä häiriön mittaamiseen, jotta arviointi ja diagnostiikka tapahtuvat mahdollisimman yhtenäisellä tavalla.

Varhainen tunnistaminen ja varhain aloitetut tukitoimet ovat tärkeitä lapsen tai nuoren toimintakyvyn, osallisuuden ja positiivisen minäkuvan tukemisessa. Kuntoutus ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan monialaisena yhteistyönä.

”Kuntoutuksessa on keskeistä lapsen toimintakyvyn kattava arviointi, ohjaus, neuvonta ja arjen tukitoimet sekä mahdollinen kuntoutusinterventio, yleensä fysio- tai toimintaterapia,” Sätilä kertoo.



Tutustu Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) -suositukseen »