Pirkanmaan hyvinvointialue määritteli koko henkilöstön voimin yhteistä työkulttuuria

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäistä yhteistä työkulttuuripäivää on vietetty 22.5.2024. Työkulttuuripäivänä hyvinvointialue julkaisi Ihan Pirhana- oppaan pirhalaisuuteen, joka kiteyttää yhteisen identiteetin ja yhteisölliset toimintatavat Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työkulttuurin määrittelytyöhön. Henkilöstöltä saatiin yhteensä yli 60 000 vastausta neljään eri kyselyyn. Oppaan on koostanut henkilöstön näkemysten ja toiveiden pohjalta Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöstä koostunut moniammatillinen työryhmä. Oppaalla on Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon tuki.

Opas kertoo konkreettisesti, millainen yhteisö Pirkanmaan hyvinvointialueesta halutaan ja minkälaisia toimintatapoja, kohtaamisia ja pelisääntöjä koko henkilöstö yhdessä tavoittelee; opas ei pyri kuvaamaan nykytilaa, vaan ohjaamaan yhteisöä kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Kuitenkin monessa yksikössä työkulttuuri on jo monilta osin oppaassa kuvatun kaltainen.

Hyvinvointialueelle tarvitaan yhtenäinen työkulttuuri

Vuoden 2023 alussa Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa Suomen suurimpana hyvinvointialueena. Hyvinvointialueella työskentelee reilut 20 000 ammattilaista ja osaajaa, jotka toivat tullessaan erilaisia toimintatapoja ja työkulttuureja luovuttavista organisaatioista. Syksyllä 2023 työkulttuurin määrittelytyö alkoi nykytilan ja henkilöstön toiveiden kartoittamisella. Pirkanmaan hyvinvointialueen kokoisessa organisaatiossa yhtenäinen työkulttuuri ei synny itsestään, vaan sen eteen tulee tehdä aktiivisesti työtä.

- Henkilöstö on hyvinvointialueen suurin voimavara, ja siksi henkilöstön näkemyksiä on pidetty arvossa myös työkulttuurin näkökulmasta, kertoo työkulttuurin määrittelytyöstä vastuussa oleva palvelujohtaja Suvi Forss. Forss on kiitollinen henkilöstön panostuksesta työkulttuurin kehittämiseen.

- Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee olla henkilöstönsä näköinen työpaikka, koska me kaikki elämme todeksi yhteistä työkulttuuria joka ikinen päivä, jatkaa Forss.

- Hyvinvointialueella kaikki lähtee arvostuksesta. Arvostamme asiakkaitamme ja potilaitamme, ja arvostamme toinen toisiamme, ja toistemme työtä. Kaikkien työpanosta tarvitaan, jotta pystymme huolehtimaan asukkaiden tarpeista mahdollisimman hyvin, summaa työkulttuurityöryhmään kuulunut ylilääkäri Liisa Joutsiniemi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen arvot ihmisläheisyys, luottamus, vastuullisuus ja rohkeus painottuvat myös tavoitetyökulttuurissa. Hyvinvointialueella pidetään tärkeänä kohtaamista ja kannustamista, kysymistä ja kuuntelemista, tiedon välittämistä, vastuunkantamista sekä kehittämistä ja kokeilemista.

Vaikka työkulttuurin määrittämistyö on nyt valmis ja Ihan Pirhana -Opas pirhalaisuuteen julkaistaan 22.5.2024, työskentely pirhalaisen työkulttuurin todeksi elämiseksi vasta alkaa.

- Yhteisöllisyyden rakentuminen ja kaikille yhteisten toimintatapojen omaksuminen vie aikaa, ja on hyvä muistaa, että työkulttuuri elää koko ajan. Yksiköt saavat tukea ja ohjeita siihen, miten opasta hyödynnetään ja millä tavoilla sitä käsitellään, ja jokaisella työntekijällä on oma roolinsa ja vastuunsa siinä, millaisessa työyhteisössä työskentelemme, summaa Suvi Forss.