Hyvinkää kutsuu kamppailemaan erävaelluksen SM-tittelistä

Kisanjohtaja Johanna Hamara on ollut jo vuosien ajan tuttu kasvo erävaelluskisoissa miehensä Olli Lohilahden kanssa. Molemmat työskentelevät Hyriassa kouluttajina, ja tuovat nyt kokemuksensa järjestelytoimikuntaan. "Haluan paperikysymysten tilalle käytännön osaamista – oikeaa erävaellusta", Johanna Hamara linjaa järjestäjien tavoitteita.

Kilpailussa halutaan erityisesti kasvattaa retkisarjan osallistujamääriä. Kun SM-sarjoissa kahden hengen partiot vaeltavat 70–100 kilometriä, retkisarjassa voi olla jopa viiden hengen porukka ja reitin pituus on noin 30 kilometriä. Retkisarjan taival ajoittuu kokonaan lauantaille ja sunnuntaille. Retkisarja tarjoaa helpon mahdollisuuden lähteä valmiiksi suunnitellulle syysretkelle ilman, että tarvitsee kuulua mihinkään järjestöön. Retkisarjassa ei kilpailla sijoituksista, vaan palkinnot arvotaan.

Katri Ylä-Soininmäelle, 25, Syys-Matti tulee olemaan viides erävaelluksen SM-kisa. Hän kilpailee naisten sarjassa ystävänsä kanssa, ja he ovat sijoittuneet viimeisenä kahtena vuotena kolmanneksi. Ylä-Soininmäki on tutustunut vaellukseen äitinsä kautta.

”Nuorempana äitini osallistui useisiin erävaelluksen SM-kilpailuihin ja onkin moninkertainen naisten sarjan Suomen mestari. Itse olen käynyt kisaamassa muutaman kerran kumppanini kanssa, ja nyt viime vuosina olen kilpaillut partiosta tutuksi tulleen kaverini kanssa”, kertoo Ylä-Soininmäki.

Vaeltaminen on Ylä-Soininmäelle enemmän elämäntapa kuin pelkkä harrastus.

”Vietän paljon aikaa vaelluksilla ja liikun usein luonnossa. Haluaisin kannustaa myös muita nuoria osallistumaan Syys-Mattiin. Oman parini kanssa lähdemme aina kisaamaan siitä lähtökohdasta, että tavoitteena ei ole menestyä, vaan pitää hauskaa ja tutustua erilaisiin luontokohteisiin.”

Ylä-Soininmäen mukaan erävaelluksen SM-kisoihin ei tarvitse lähteä kokeneena konkarina, vaan riittää, että on kiinnostunut luonnossa liikkumisesta.

”Kaikkiin kilpailusarjoihin voi osallistua rennolla otteella. Esimerkiksi retkisarjassa matka on suhteellisen lyhyt, eikä siinä kilpailla sijoituksista. Meilläkin on parini kanssa omat vahvuutemme ja heikkoutemme kilpailussa, ja tarkoitus onkin lähteä nauttimaan ja oppimaan uusia asioita. Kilpailu on meille enemmänkin mukava syysvaellus”, Ylä-Soininmäki summaa.

Ilmoittautuminen kilpailuun on alkanut ja edullisimmat hinnat ovat voimassa 30.6. saakka. Kisajärjestäjiä pääsee jututtamaan muun muassa Riihimäen Erämessuilla 7.–9.6.

Hyria Syys-Matti

19–22.9.2024 Hyvinkäällä

www.hyria.fi/syysmatti

