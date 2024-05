Skanska peruskorjaa Wäinö Aaltosen museon Turussa

Nyt peruskorjattava Turun kaupungin taidemuseo WAMin rakennus on valmistunut vuonna 1967, ja sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltonen. Museorakennus on yksi merkittävistä 1960-luvulla toteutetuista museorakennuksista Suomessa. Museorakennuksen säilyttäminen ja peruskorjaus osana arvokasta Aurajoen kulttuurirantaa on tärkeä kaupunkikuvallinen hanke.

”Peruskorjauksen myötä WAMiin saadaan uutta energiaa, toimivia ratkaisuja niin nykyaikaisen näyttelytekniikan kuin yleisöjen tarpeisiin. Samalla kunnostetaan ja palautetaan vanhaa ja alkuperäistä: materiaalit, värimaailma ja tunnelma noudattavat alkuperäistä visiota”, sanoo vastuualuepäällikkö Satu Pajarre Turun museokeskuksesta.

Nykyisten päänäyttelytilojen lisäksi päärakennuksen kokoelmasäilytystiloja palautetaan ennalleen näyttelytiloiksi. Lisäksi rakennusta laajennetaan uudisrakennuksella viereisen entisen asuinrakennuksen paikalle. Uudisrakennukseen sijoittuvat uudet lastaus-, huolto- ja toimistotilat, jolloin näyttelytilaa tulee enemmän.

”WAMin peruskorjaus on monipuolinen projekti, jossa korjaus- ja uudisrakentaminen yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla. Nykyinen museorakennus on suojeltu, ja teemme hankkeessa tiivistä yhteistyötä myös Museoviraston kanssa. On ilo päästä työskentelemään näin merkittävän rakennuksen parissa”, kertoo tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen Skanskasta.