Hämeen kauppakamarin stipendit valmistuville opiskelijoille

Hämeen kauppakamarin stipendiohjelma on voimassa vuosina 2023–2027 ja stipendit jaetaan opiskelijoille vuosittain oppilaitosten kevään valmistujaisjuhlissa. Stipendin arvo on 250 euroa / oppilaitoksen opiskelija. Lukion ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia on Hämeen kauppakamarin toiminta-alueella 23 ja oppilaitoksilla on oikeus valita stipendin saaja, joka täyttää myöntämisedellytykset.

Stipendinsaajat kunnittain ja oppilaitoksittain keväällä 2024:

Lukiot:

Asikkala

Vääksyn Yhteiskoulun lukio, Santtu Meritie

Forssa

Forssan Yhteislyseon lukio, Anette Nieminen

Hartola

Itä-Hämeen opiston lukio, Iida Ikonen

Hattula

Parolan lukio, Silja Turunen

Heinola

Heinolan lukio, Aleksi Suntiola

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Lyseon lukio, Atte Kukko

Kaurialan lukio, Matias Kovalainen

Lammin lukio, Iiris Kyyrö



Iitti

Iitin lukio, Joel Sîrbu

Janakkala

Janakkalan lukio, Eelis Tiihonen

Kuhmoinen

Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio, Miro Unnaslahti

Lahti

Lahden lukio Gaudia, Onni Mäki

Lahden lyseon lukio, Antti Virolainen

Lahden yhteiskoulun lukio, Santeri Kallio

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Heidi Marika Sirén

Orimattila

Erkko-lukio, Kia Salo

Padasjoki

Padasjoen lukio, Josefiina Munnila

Sysmä

Sysmän Lukio, Olli Saari

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (merkonomikoulutusohjelmat):

Forssa

Forssan ammatti-instituutti, Jere Pietilä

Hämeenlinna

Ammattiopisto Tavastia, Kristina Madikainen

Lahti

Koulutuskeskus Salpaus, Minttu Könönen

Kauppakamari haluaa stipendeillä kannustaa nuoria yritysmyönteiseen asenteeseen ja luoda positiivista kuvaa yritystoiminnan mahdollisuuksista nuoren uravalintana. Stipendien myötä tuodaan esille myös kauppakamarin toimintaa yritysten toimintaedellytysten edistäjänä ja alueellisena vaikuttajana.