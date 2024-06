Metroliikenteen katko alkoi – metroliikenne sujunut pääosin hyvin

Rautatientorin metroaseman kautta ei kulje lainkaan metroliikennettä 3.6.–1.9. Metrot kulkevat Kampin metroasemalta länteen kohti Espoon Kivenlahtea, ja metrot Helsingin yliopiston metroasemalta kulkevat itään kohti Vuosaarta ja Kontulaa.

Liikennöintikatko alkoi aamulla, ja metrot ovat kulkeneet suurimmalta osin aikataulun mukaan.

"Kampin ja Helsingin yliopiston metroasemilla on ollut aamupäivällä ruuhkautumista, ja jouduimme hetkellisesti rajoittamaan matkustajien liikkumista näillä asemilla", kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist.

Metron liikenteenohjaus on ollut keskeisessä roolissa työmaiden ja työmaaliikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi liikenteenohjaus teki valmisteluja radan luovutuskäytänteiden suhteen.

Metrojunankuljettajia tarvitaan enemmän suhteessa liikennemäärään, koska kesän ajan on käytössä kaksi eri liikennettä: metrojunat kääntyvät Kampissa ja Helsingin yliopistolla. Samoin liikennetyönjohtoa tarvitaan enemmän.

Metrojen kunnossapito poikkeuksellisesti jaettu itään ja länteen

Kaupunkiliikenteen kunnossapitoyksikkö otti Sammalvuoren metrovarikon täysipainoisesti käyttöön liikennöintikatkon takia. Koska metrojunat eivät liikennöi ollenkaan Rautatientorin metroaseman läpi, junakalusto on jaettu idän ja lännen kesken. Metrossa on siis täysin uusi tilanne, kun kunnossapitotoiminta on jaettu.

Liikennöintikatkon aikana huolto- ja viankorjaustoimintaa tehdään sekä Roihupellon että Sammalvuoren varikoilla. Kampin ja Kivenlahden välillä kulkevat metrojunat yöpyvätkin nyt liikennöintikatkon ajan Sammalvuoren varikolla.

Useita metron parannushankkeita käynnissä kesällä

Kesällä 2024 on käynnissä useita metron parannushankkeita, joiden takia metroliikenteeseen tulee katkoja. Rata-alueella tehtäviä töitä ei pystytä tekemään ilman metroliikenteen keskeyttämistä.

Kaupunkiliikenne parantaa Rautatientorin metroaseman paloturvallisuutta ja viihtyisyyttä uusimalla laiturialueen järjestelmiä sekä laituritason ja liukuporrasalueen valaistusta ja pintamateriaaleja. Töitä tehdään myös aseman rata-alueella. Rautatientorin metroasema on suljettuna 1.9. asti.

Myös Mellunmäen metroasema sulkeutui tänään, ja asema on kiinni 8.9. asti. Mellunmäen aseman läheisyydessä Kaupunkiliikenne korjaa Länsimäentien sillat ja jatkaa niiden elinkaarta.

Kontulan metroasemalle metro ei liikennöi 24.6.–4.8. Myllypuroon metro ei liikennöi 8.7.–4.8. Lisätietoa kaikista kesällä toteutettavista hankkeista saa Kaupunkiliikenteen verkkosivuilta osoitteesta: kaupunkiliikenne.fi/kesan-2024-metrokatko

HSL järjestää metron liikennöintikatkon aikana korvaavaa liikennettä sekä keskustassa että Itä-Helsingissä. Tarkemmat tiedot saa HSL:n verkkosivuilta osoitteesta: hsl.fi/metro2024