Pohjois-Suomen kirjastoautopäivillä verkostoidutaan ja pohditaan kirjastoautojen tulevaisuutta

Pohjois-Suomea palvelee tällä hetkellä 27 kirjastoautoa, joista 11 Pohjois-Pohjanmaalla, 10 Lapissa ja Kainuussa 5. Kirjastoautoista tehtiin viime vuonna yhteensä liki 900 000 lainaa, mikä on noin 8 prosenttia alueen kirjastolaitosten kokonaislainauksesta. Kirjastoautolainojen osuus kokonaislainauksesta vaihtelee huomattavasti kuntien välillä - enimmillään kirjastoautosta lainataan jopa kolmasosa kunnan kokonaislainauksesta.

Kirjastoautojen huippuvuosi oli Suomessa vuonna 1992, jolloin kirjastoautoja oli 234. Nyt autoja on kaikkiaan 123. Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on molemmissa ollut enimmillään 16 autoa, Kainuussa 11.

”Kirjastoautojen määrä on 30 vuodessa liki puoliintunut. Yhtenä syynä on se, etteivät kunnat saa enää auton hankintaan valtiontukea. Väki on myös vähentynyt haja-asutusalueilla, mikä on supistanut palvelua ”, kertoo kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Joka vuosi järjestettävillä Pohjois-Suomen kirjastoautopäivillä kirjastoautotyöntekijät voivat verkostoitua, sillä kollegoita on melko harvassa. Kummala-Mustosen mukaan pätevistä kuljettajista on pula, sillä kuljettajalla pitäisi olla sekä kirjastoalan tutkinto että kuljettajan ammattitutkinto.

”Kirjastoautohenkilöstö voi jakaa päivän aikana kokemuksiaan esimerkiksi lukutaidon edistämisestä sekä siitä, millaisia muita palveluita kirjastoautoissa tarjotaan. Kirjastoautoissa on ollut esimerkiksi kulttuuritapahtumia tai niissä on voinut äänestää”, kertoo Kummala-Mustonen.

Niukkenevassa taloustilanteessa osa kunnista on hankkinut autoja yhdessä tai ostanut naapurikunnalta palvelua. Suomen ensimmäinen kirjastoauto hankittiin Turkuun vuonna 1962. Ensimmäiset kirjastoautot tulivat myös Pohjois-Suomeen jo 1960-luvulla.

Kirjastoautopäivien ohjelma:

09.30 Aamukahvit

10.00 Tilaisuuden avaus ja esittäytymiskierros, Merja Kummala-Mustonen,

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

10.30 Kirjastoautotoiminnan trendejä ja tulevaisuudennäkymiä, Niina Kuusniemi, Kirjastoseuran kirjastoautotyöryhmän puheenjohtaja

10.50 Tauko

11.00 Yhteistä työskentelyä tapahtumatuotannon, sosiaalisen median ja

reittisuunnittelun parissa

12.15 Lounas

13.15 Kirjastoautoihin tutustumista

14.45 Iltapäiväkahvit

15.15 Kirjailijavieras Pekka Juntti

16.00 Ohjelma päättyy

Tilaisuus pidetään Maikkulan kartanossa, osoitteessa Maikkulanrinne 21, Oulu.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen tutustumaan kirjastoautoihin sekä haastattelemaan henkilöstöä.

Lisätietoja:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi

Suunnittelija Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 589, tapio.taskinen@avi.fi