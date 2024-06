Flow Festivalilla tarjolla maailmanluokan makuja

Michelin-tähdellä palkitun The Room -ravintolan Kozeen Shiwan toteuttaa yhteistyössä Oatlyn kanssa ainutlaatuisen istuvan illallisen, jonka voi kokea vain Flow’ssa. Ravintolan paikat varataan etukäteen, ja pöytävaraus aukeaa 13. kesäkuuta.

Mukana on monia aiempien vuosien suosikkeja, kuten italialaishenkinen Fiasco? sekä japanilaisen keittiön uusia ja perinteisiä makuja yhdistävä Shinobi. Ensi kertaa Flow’hun saapuvat Tuomaan markkinoilla ilmiöksi noussut N4KU , Suomen 50:n parhaimman ravintolan joukkoon valittu Outo ja tapas-henkisistä annoksistaan tunnettu Karppi. Ensimmäistä kertaa myös Gold Arealta löytyy oma ravintola, jonka tarjoilusta vastaa vegaaninen fine dining -ravintola Magu.

Muihin Flow’n ensikertalaisiin kuuluvat vegaanisia no chicken -annoksia valmistava Pretty Boy, liuskapizzoistaan tunnettu Skiffer, mustapapu- ja sienipohjaisia pihvejä tarjoileva Bites Burger ja New York -tyylisen palapizzan mestari Slicemonger. Huuvan pisteellä on saatavilla erilaisia annoksia pizzasta burgeriin, ja huippukokki Mikko Kaukosen Vaasan Sandwich Club puolestaan tarjoilee runsastäytteisiä ja herkullisia sandwicheja.

Kahvilapuolen antimia tarjoilee muun muassa maukkaista leivoksistaan tunnetut Way Bakery ja Teemu Auran Pullabiili. Helsinki Coffee Festivalilla espresso-kategoriassa 2. sijan saaneelta Inka Paahtimolta löytyy kuumia ja kylmiä erikoiskahveja ja 3 Kaverin Jäätelöbiili tarjoilee gluteenittomia jäätelönautintoja.

Flow Festivalilla on tarjolla perinteiseen tapaan myös monipuolinen juomavalikoima. Siihen lukeutuu tuttuun tapaan korkeatasoista samppanjaa, laadukkaita viinejä sekä lukuisien pienpanimoiden oluita, jotka tarjoavat myös alkoholittomiin vaihtoehtoihin.

Uudistetussa Sustainable Food -kilpailussa arvioidaan Flow Festivalin ravintoloiden vastuullisuutta ja annosten makua kokonaisuuksina. Kilpailijoista kolme ravintolaa pääsee finaaliin, ja Flow’n valitsema tuomaristo arvioi ravintolat. Voittaja valitaan vastuullisuuspisteytyksen ja raadin antamien arvioiden perusteella.

Flow Festival on yksi monista tämän vuoden Syötävä Helsinki -tapahtumista, joissa nostetaan esiin helsinkiläisiä makuja, tekijöitä ja tapahtumia. Helsingin kaupunki on yhdessä ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden kanssa koonnut Syötävä Helsinki -vuodelle yli 200:n ruoka- ja juomaelämyksen kokonaisuuden, joka kutsuu tutustumaan kaupungin monipuoliseen makumaailmaan. Tapahtumiin voi tutustua täällä.

Flow Festivalin vuoden 2024 ravintolat ovat:

Addis Ethiopian Kitchen, Adzika Georgian Street Kitchen, Ape Gelato, Bali Brunch, Bites Burgers, Buli Foodtruck, Bumtsi Buni, Calamari by Pobre, Casa Moro, Crusty Pizza, Dub Burger, Fafa's, Fiasco?, Fisu & Ranet, Herkkä Hot Dog, Huuva, Inka Paahtimo, Kamome, Karppi, Kimchi Fries, Kosilkka, Lavazza Coffee Bar, Levant, Loi Loi, Lopez Tacos, Magu, Momo House, N4KU, Noodle Story, Fine-dine by Oatly + Kozeen, Ônam, Outo, Pretty Boy, Pupu, Vaasan Sandwich Club, Satama Bistro, Seksico Tacos, Shinobi, Skiffer, Slicemonger, Social Burgerjoint, Soft Serve & Coffee by Oatly, Stockfors Coffee, Sushibar + Wine, Patisserie Teemu Auran Pullabiili, Thai Papaya ja Way Bakery.

Lue lisää Flow Festivalin ravintoloista täällä: https://www.flowfestival.com/palvelut/food/

Flow Festivalin 20-vuotista taivalta juhlitaan Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Flow Festival 2024 pääyhteistyökumppani on Heineken. Kumppanit ovat Lanson, Vaasan, Tietoevry Create, Finnair Visa, Cult ja Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Finnkino, Radio Helsinki ja Resident Advisor, ja tuotantokumppanit Creative Technologies ja Stopteltat.

Liput:

1 päivän lippu (PE): 149 €

1 päivän lippu (LA): LOPPUUNMYYTY

1 päivän lippu (SU): 129 €

2 päivän lippu (PE+LA LOPPUUNVARATTU, LA+SU): 219 €

2 päivän lippu (PE+SU): 199 €

3 päivän lippu: 249 €

1 päivän Gold-lippu: 229 €

3 päivän Gold-lippu: 399 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

