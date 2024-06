Häme sai keväällä kaksi Helmi-keskittymää

Helmikauden keskittymä ulottuu Luhdanjoelta Vesijärven rannoille

Maaliskuussa perustettu Helmikauden keskittymä sijoittuu Asikkalan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan kuntien alueelle. Keskittymä pitää sisällään erilaisia ekologisia kokonaisuuksia. Keskittymäalueen ytimen muodostavat Salpausselän eteläpuoleisista lähteistä alkunsa saava Luhdanjoen tulviva jokilaakso, pääosin Vesijärven rannoilla sijaitseva Kutajärven Natura-alue ja Tiirismaan Natura-alue lehtoineen.

Inspiraatiota nimeensä keskittymä on saanut pitkästä historiastaan. Alueella on edelleen nähtävissä runsaasti jääkauden merkkejä, ja keskittymän alueella on myös Suomen vanhimpia tunnettuja ihmisen asuinpaikkoja. Ajan saatossa ihminen on toiminnallaan lisännyt keskittymäalueen monimuotoisuutta esimerkiksi avoimia alueita ylläpitämällä, mutta nykyhetkeen tultaessa alueella korostuvat ennen kaikkea maankäytön muutokset ja muu ihmisvaikutus monimuotoisuuden heikentäjänä.

Alueella on myös saatu aikaan paljon parannuksia ympäristön tilaan. Esimerkiksi Vesijärven laadun kohentamiseksi on tehty jo pitkään ja systemaattisesti töitä. Keskittymäaluetta voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi valuma-aluetaso huomioiden samankaltaisten onnistumisten saavuttamiseksi.

Idea keskittymän perustamisesta seudulle syntyi Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiriltä ja Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä, minkä jälkeen organisaatiot laajasti viranomaistahoista säätiöihin ja edunvalvontajärjestöihin innostuivat keskittymäajatuksesta alueelle, ja hakemusprosessi saatiin vietyä maaliin. Kun luonnonhoitotöihin saakka päästään, alue voi alkaa vähitellen kehittyä jääkauden jälkeisten aikakausien kautta kohti ihmisen ja luonnon tasapainon helmikautta.

Kuvaa Vesijärven rannalta Teräväisiltä. Kuva: Hannu Sillanpää Hannu Sillanpää

Vanajaveden seutu on Hämeen ja Pirkanmaan yhteinen Helmi-keskittymä

Vanajavesi on alueensa suurin ja monimuotoisin vesistö, ja valuma-alueineen se edustaa Järvi-Suomen eteläosien monimuotoista ympäristöä ja pitkää maankäyttöhistoriaa. Aluetta luonnehtii muun muassa perinnebiotooppihistoria, Etelä-Hämeen lehtokeskus sekä Salpausselän jatkeena olevat pitkittäisharjujaksot.

Maantieteellisesti keskittymä kattaa Vanajaveden vesistön ja sen valuma-alueen ylävirran suunnasta Hämeenlinnan Miemalanselältä Vanajanselkään sekä siitä Lempäälän Herralanvuolteelle ja Sarvikkaalle saakka. Keskittymä onkin muodostettu Pirkanmaan ja Hämeen alueellisten Helmi-yhteistyöryhmien yhteistyönä, ja on ensimmäinen kahden maakunnan alueelle ulottuva Helmi-keskittymä.

Alue on myös erinomainen esimerkki veden laadun merkittävästä parantumisesta 1980-luvulta nykypäivään. Vaikka veden laatu on kohentunut, alueen luontotyypit ja elinympäristöt vaativat edelleen hoitoa ja ennallistamista. Hämeessä ja Pirkanmaalla toimii vesien- ja luonnonhoidon verkostoja, joilla on kokemusta laajoista hankkeista ja yhteistyöstä. Olemassa olevia yhteyksiä voidaankin hyödyntää myös tulevan keskittymän hyväksi. Näin tapahtui jo hakemusvaiheessa, kun Vanajavesikeskus teki suuren työn keskittymähakemuksen valmistelemiseksi.

Hämeen Helmi-keskittymät kartalla, Vanajaveden seutu-keskittymä kulkee maakuntarajan yli Kanta-Hämeestä Pirkanmaalle.

Helmi-ohjelmassa kaikki toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen

Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jossa hoidetaan ja kunnostetaan lintuvesiä, metsiä, soita, perinnebiotooppeja ja pienvesiä. Helmi-ohjelman toimenpiteitä voidaan kohdentaa Helmi-keskittymille, jotta tehtävät toimenpiteet ovat toisiaan tukevia ja siten mahdollisimman ekologisesti vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Hämeen alueellinen Helmi-yhteistyöryhmä koostuu muun muassa viranomaisista, kunnista, luonnonsuojelu-, metsänhoito- ja vesienhoitoyhdistyksistä sekä metsäteollisuuden edustajista. Helmi-yhteistyöryhmän tehtävänä on parantaa alueellista yhteistyötä ja viestintää, sekä ehdottaa Helmi-keskittymiä Helmin valtakunnalliselle seurantaryhmälle.

Helmi-keskittymille ei määritetä tarkkoja rajaviivoja, ja keskittymät voivat myös laajeta tulevaisuudessa. Helmi-ohjelmassa luonnonhoidon toimenpiteitä tehdään niin suojelualueilla kuin niiden ulkopuolella, ja monen organisaation toimesta. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimenpiteet ovat vapaaehtoisia.