Mediakutsu: Muumien mietelausepolku avataan Naantalissa 7.6. – tutustu myös Naantalin uudistuneeseen ravintolatarjontaan

Muumien elämänviisaudet ja mietteet ihastuttavat kirjailija, taiteilija Tove Janssonin rakastetuissa Muumi-kirjoissa. Muumien mietelauseet on nyt tuotu elämyspolulle Muumimaailman kotikaupunkiin, Naantaliin. Vanhastakaupungista Rantaraittia pitkin Meri-Naantalin läheisyyteen ulottuvalla Muumien mietelausepolulla pääsee eläytymään hetkeksi muumitarinoiden maailmaan ja nauttimaan kauniista miljööstä.

Polku on suunniteltu ilahduttamaan, pohdittavaksi, opiksi ja ihmeteltäväksi kaiken ikäisille. Muumien mietelausepolku on toteutettu yhdessä Naantalin kaupungin, Visit Naantalin sekä Muumimaailman kanssa, ja se on osa Naantalin kaupungin ja Moomin Characters Oy Ltd:n yhteistyötä.

Kutsumme median edustajat Muumien mietelausepolun avajaisiin perjantaina 7.6. klo 12 Siltapuistonaukiolle, Fleminginkatu 6 (Naantalin Kaivohuoneen ja Visit Naantalin toimiston välissä oleva terassi). Mietelausepolun vihkii käyttöön Naantalin kaupungin museojohtaja Anne Sjöström. Tilaisuus on avoin myös yleisölle.

Muumien mietelausepolun avajaisten jälkeen on hyvä mahdollisuus tutustua Naantalin Vanhankaupungin rannan ravintolatarjontaan, jossa on tänä kesänä luvassa paljon uutta!

Ravintola Merisali on kokenut kuluneen vuoden aikana täydellisen muodonmuutoksen mittavan peruskorjauksen ja uuden ravintoloitsijan aloittaessa toimintansa.

Napolilaista artesaanipizzaa tarjoava Pizzeria 450°C valittiin vastikään italialaisen 50 Top Pizzan listauksessa Euroopan 22. parhaimmaksi pizzeriaksi, parhaalle sijalle Suomesta.

Ravintola Snickari tuo tänä kesänä ravintolaansa Summer Chefs -viikoilla kolme huippukokkia, jotka loihtivat omat menunsa. Teemaviikot aloittaa 4.–15.6. Suomen ainoan kahden tähden Michelin-ravintolan, Palacen keittiömestari ja palkittu kokki Jonathan Slotte.

Herkullisista vohveleistaan tunnettu ravintola-kahvila Amandis avaa taideterassin, jossa on naantalilaisten taiteilijoiden taidetta esillä. Samalla pihalla ihastuttaa tänäkin kesänä viime vuonna avautunut cocktail- ja mocktail-baari Harmu.

Santala Bar & Lounge tarjoilee laajan juomavalikoiman ja pienen syötävän lisäksi livemusiikkia. Esimerkiksi lauantai-iltana 8.6. ravintolassa esiintyy maksuttomassa konsertissa rap-artisti Uniikki.

Naantalin Kaivohuone tarjoilee monipuolisen kesämenun lisäksi 3.–14.6. erilaisia aperitivoja osana Turku Aperitivo -viikkkoa.

Tavastin Killan uuden kesämenun lisäksi ravintola tarjoaa makuelämyksiä mm. Naantalin Musiikkijuhlien 4.–15.6. konserttien yleisölle tapahtuman oman signature-menun myötä.

Ravintola Trappi tarjoilee meren antimia ja suomalaista tunnelmaa hienolla paikalla, yhdessä Naantalin vanhimmista rakennuksista.

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Muumien mietelausepolun avajaisiin ja tutustumaan uusiutuneeseen Naantalin Vanhankaupungin rantaan!