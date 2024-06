Gigantin toukokuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – puhelinten keskihinnassa ei heilahteluja

Gigantin kuukauden myydyimpien puhelinten listan kärjessä keikkuu tuttu OnePlus Nord CE3 Lite. Tämä ei yllätä Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistöä.

”Suosittu malli löytyy ykkössijalta. Puhelin on selvästi löytänyt oikean hinnan ja siitä löytyy kuluttajien kaipaamat, oikeat ominaisuudet,” Helistö kommentoi.

Myydyimpien puhelinten listalta löytyy tasaisesti Applen malleja sekä Android-puhelimia. Kakkossijaa pitävä Apple iPhone 15 Pro on myös listan hintavin malli. Myyntiä on Helistön mukaan oletettavasti siivittänyt Gigantin tarjoamat hyvät rahoitusvaihtoehdot.

”Premium-puhelinten ostajat haluavat satsata laatuun. Rahoitusvaihtoehtojen avulla useampi kuluttaja pääsee arvokkaampiin malleihin käsiksi,” Helistö toteaa.

Myytyjen puhelinten keskihinta ei toukokuussa juuri muuttunut. Vahvasti Samsungin ja Applen hallitsemalta listalta löytyy yksi Motorola: G24 Power.

”Motorola on tasaisen suosittu, yleensä myydyimpien listalle kipuaa ainakin yksi brändin malli. On kiinnostava nähdä, inspiroiko kesä värien ostoon, Motorolahan tekee värispesialisti Pantonen kanssa yhteistyötä ja esimerkiksi vuoden väri Peach Fuzz on jalkautunut jo keskihintaluokan Edge 40 Neo -malliin,” Helistö pohtii.

Gigantin ScreenSmart-näytönsuojauspalvelun suosio jatkoi toukokuussa kasvuaan. Suojauksen voi hankkia uuteen tai jo olemassa olevaan laitteeseen: puhelimeen, kelloon, tablettiin tai kannettavaan tietokoneeseen.

”Palvelu on todellakin löytänyt suosionsa ja ennätyksiä rikotaan,” iloitsee Helistö.

”Räätälöitävissä oleva palvelu pidentää laitteen käyttöikää ja takaa niille paremman palautus- ja jälleenmyyntiarvon.”

Oura-lanseeraus toi älysormukset Gigantin liikkeisiin

Toukokuussa Gigantti ja maailman johtava älysormusvalmistaja, suomalaislähtöinen ŌURA julkistivat yhteistyön, joka toi Oura-sormukset Gigantti-myymälöihin ja nettikauppaan.

”On ollut todella upeaa saada Oura-sormukset meille myyntiin. Älysormusten suosio kertoo ihmisten halusta huolehtia hyvinvoinnistaan seuraamalla terveydelle tärkeitä tietoja entistä aktiivisemmin. Mittaamistrendi on monelle tuttu älykellopuolelta ja vahvasti nousussa,” Helistö summaa.

Helistön mukaan asiakkaat ovat ottaneet uutuuden hyvin vastaan. Liikkeissä pääsee tutustumaan tuotteisiin, sovittamaan niitä ja kysymään niistä myyjiltä.

”Helppous on tässä ehdoton valtti. Asiakkaat ovat kiinnostuneet käytännön asioista ja älysormusten hyödyistä,” Helistö kertoo.

Vantaan Tammiston Gigantista löytyy ainutlaatuinen ŌURA-osasto, jossa on näytteillä Ouran valikoima. Suosituimmat mallit löytyvät kaikista Gigantti-myymälöistä ja jokaiseen myymälään on myös mahdollisuus tilata kaikkia Ouran malleja.

