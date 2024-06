SDP:n Elisa Gebhard: SDP taistelee vastentahtoista osa-aikatyötä vastaan

- Hallituksen retoriikan mukaan osa-aikatyöntekijät kieltäytyvät vapaaehtoisesti kokopäivätyöstä. Suomessa on noin 100 000 ihmistä, jotka haluaisivat tehdä kokoaikatyötä, mutta joutuvat tyytymään osa-aikaisiin työsuhteisiin. Kyse on siis siitä, että kokopäiväisiä töitä ei ole aina tarjolla sitä haluaville. SDP haluaa määritellä lainsäädännöllä työsuhteen kokoaikaisuuden pääsäännöksi. Haluamme, että jokaisella olisi mahdollisuus tehdä täysipäiväistä työtä, jos niin haluaa, Gebhard nostaa.

SDP:n paketissa halutaan myös lisätä työntekijöiden oikeutta saada lisätyötä sekä siten mahdollisuuksia saada enemmän tuloja.

- On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että lisätyön teettäminen olisi mahdollista vain työntekijän suostumuksella. Työntekijöiden on saatava itse päättää, milloin he tekevät lisätyötä. Näin jotta he eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin, Gebhard muistuttaa.

Lopuksi Gebhard muistuttaa, että osa-aikatyötä tarvitaan kuitenkin myös tulevaisuudessa.

- Meidän on tunnustettava, että osa-aikatyöllä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Moni ei kykene esimerkiksi lapsien tai omaishoidettavan läheisen vuoksi tekemään töitä kokopäiväisesti, mutta haluavat tehdä kuitenkin sen, mitä voivat. Työttömyysturvan suojaosan leikkaaminen on ollut kova isku monille osa-aikatyöntekijöille. Se on tehnyt arjesta epävarmempaa ja vaikeuttanut elämän perusasioista huolehtimista. Sen vuoksi SDP haluaa peruuttaa työttömyysturvan suojaosan leikkaamisen. Tämä on keino tuoda turvaa ja vakautta monen suomalaisen arkeen, Gebhard päättää.