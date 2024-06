Liljankukka – esikoisromaani menetetyn kotiseudun kaipuusta

Kari Kitusen historiallinen romaani Liljankukka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Liian paljon, liian varhain joutuu Aino sodan aikana ja sen jälkeen kokemaan. Vaarallinen evakkomatka 12-vuotiaana Viipurista Tampereelle. Äidin yllättävä kuolema. Lukio-opintojen tyssääminen, kun isä uuden vaimonsa painostamana lähettää 17-vuotiaan tyttärensä kesällä 1944 VR:n liikenneoppilaaksi Viipurin lähelle Johanneksen asemalle. Sieltä Aino ja nuori postivirkailija Helmi joutuvat pakenemaan aivan viime tipassa venäläisten suurhyökkäyksen alta matkaten kaatuneita sotilaita kuljettaneen auton lavalla löyhkäävien ruumiiden seassa joutuakseen vielä pahempaan paikkaan: keskelle Simolan aseman rajua pommitusta. Johanneksessa Helmin kanssa vietetty viimeinen yö sytyttää kokemattomassa Ainossa kiellettyjä, mutta myös kiihottavia tunteita. Tuo yö jättää nuoreen Ainoon pysyvän jäljen.



Avioliitto asemamies Aarnen kanssa ja muutto Tampereelta rautatiepaikkakunta Haapamäelle sekä lasten syntymä vaikuttavat Ainon omiin urahaaveisiin. Ikävät kokemukset tulevat Ainon uniin. Asiat tuntuvat kaatuvan päälle ja kun kaiken lisäksi Helmi katoaa, näkee Aino vain yhden ainoan ratkaisun.



Liljankukka on Ainon tarina vuoden 1939 marraskuusta vuoden 1952 syksyyn asti. Liljankukka kertoo menetetyn kotiseudun kaipuusta. Se on myös rakkauskertomus ja epätavallinen kolmiodraama ainaisen puutteen sävyttämänä sodan jälkeisenä vanhoillisena, tiukkanormisena aikana.



Kari Kitunen on Lahdessa asuva eläkkeellä oleva kunnanjohtaja, joka on työuransa aikana toiminut myös toimittajana. Hän on kirjoittanut neljä näytelmää, joista yhden, Seiväsmatkat, yhdessä Kansallisteatterin näyttelijän Petri Liskin kanssa. Lisäksi hän on kirjoittanut vuonna 2022 ilmestyneen omaelämänkertateoksen Sattuma kuljetti miestä sekä Lahden Lauantainäyttämön 40-vuotishistoriikin.



Kitunen on Salpausselän Kirjailijoiden jäsen ja on toiminut harrastajanäyttelijänä lähes 30 vuoden ajan. Liljankukka on hänen esikoisromaaninsa.

KITUNEN, KARI: Liljankukka

309 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789527584446

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2024

