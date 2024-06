Innovaatiosetelin ehdot muuttuivat – asiantuntijatukea jatkossa myös pienille yrityksille

Vuonna 2024 Business Finland on tehnyt merkittäviä muutoksia innovaatioseteliin. Innovaatioseteli on tarkoitettu tutkimus- ja kehitystoimintaan keskittyville pienille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Uudistukset koskevat erityisesti kohderyhmää, käyttökohteita sekä yrityksen omarahoitusosuuden ehtoja. Näiden muutosten tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia kansainväliseen kilpailuun ja innovaatioiden kehittämiseen.