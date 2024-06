Tutkimus: Yli kolmannes kaupungeissa asuvista koiranomistajista toivoisi laajempia mahdollisuuksia ottaa koira mukaan kauppoihin ja ravintoloihin

’’Better Cities for Pets’’ on Marsin hanke, jonka tavoitteena on tehdä kaupungeista lemmikkiystävällisempiä ja kestävämpiä. Hanke keskittyy parantamaan sekä ihmisten että heidän lemmikkieläintensä elämänlaatua edistämällä yhteiskuntaa, joissa eläimet viihtyvät ja ovat tervetulleita. Hankkeen sisällä muun muassa luodaan viheralueita, parannetaan hoidon saatavuutta ja edistetään lakialoitteita ja toimintaperiaatteita, jotka tukevat vastuullista lemmikkieläinten omistusta. Better Cities For Pets -hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkeja, joissa ihmiset ja eläimet voivat elää onnellista ja tervettä elämää.