Reilu kauppa julkaisi uudet sertifiointikriteerit ratkaisuksi marjanpoiminnan ongelmiin

Reilu kauppa ratkomaan kotimaisen marjanpoiminnan haasteita 7.3.2024 07:32:00 EET | Tiedote

Suomen Reilu kauppa on käynnistänyt yhteistyössä yritysten kanssa pilottihankkeen, jossa on mukana koko luonnonmarja-alan toimitusketju. Pilotin tavoitteena on luoda luonnonmarjoille paikalliset sertifiointikriteerit, joilla pyritään ratkomaan marjanpoiminnan haasteita Suomessa. Reilu kauppa työskentelee nyt ensimmäistä kertaa kotimaisten tuotteiden kriteerien parissa. Pilotilla haetaan vaikuttavuutta jo tulevan kesän poimintakaudeksi.