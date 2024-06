PerheyritysPULSSI: Perheyritykset raportoivat nyt ensimmäisiä merkkejä talouden noususta

Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kysely tarkastelee neljä kertaa vuodessa perheyritysten investointeja, suhdannenäkymiä ja liikevaihtoa.

”Perheyritysten investointiaikeet ovat kohentuneet, kun verrataan tilannetta alkuvuoteen tai vaikkapa viime vuoden lopulle. Investoinneissa on tapahtunut tämän kevään aikana käänne parempaan. Vielä alkuvuonna 19 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi investoivansa tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna ja nyt kesän alussa investointilisäyksistä kertoo 31 prosenttia yrityksistä. Korotus on erittäin merkittävä”, arvioi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

”Vaikean taloudellisen tilanteen vaikutukset tuntuvat kuitenkin pitkään ja osa yrityksistä on yhä kovilla. Korkeat korot, maltillisena pysyvä kysyntä ja globaali epävarmuus jarruttavat investointeja”, Vanhala-Harmanen kertoo.

Perheyritysten tilauskannoissa kasvua – kansainvälinen kauppa vilkastunut

Perheyritysten tilauskannat ovat olleet PULSSI-kyselyyn vastaajien mukaan kasvussa. Vastaajayrityksistä 34 prosenttia ilmoittaatilauskantojen lisäyksestä alkuvuoden aikana, kun vielä viime vuoden lopulla vastaava lukema oli 18 prosenttia.

Perheyritysten liiton tyypillisen jäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää 40 henkilöä. Useita sukupolvia nähneistä perheyrityksistä moni on vientiyritys.

Premix Oy on esimerkki kansainvälisen kasvun vilkastumisesta hyötyvästä perheyrityksestä. Premix valmistaa raemaisia muovigranulaatteja, ja on sähköä johtavien muoviyhdisteiden markkinajohtaja. Sen tuotannosta jopa 95 prosenttia menee vientiin. Globaalin kysynnän elpyminen on piristänyt yrityksen kevään talousnäkymiä.

”Kevään aikana tilausmäärät ovat kääntyneet kasvuun ja odotukset ovat positiiviset. Syksyn näkymät ovat kuitenkin sumeat ja siksi odotukset syksyn suhteen ovat vain varovaisen positiiviset. Koron lasku vahvistaisi luottamusta talouden nousuun”, sanoo Premix Oy:n toimitusjohtaja Hanna Ristola.

Perheyrityksissä orastavaa luottamusta talouden kasvuun

Vanhala-Harmanen kertoo, että maltillisia kasvun merkkejä on nyt nähtävissä perheyrityksissä, PULSSI-kyselystä selviää, että perheyritysten luottamus Suomen talouden kasvuun on palautumassa.

”Kyselymme mukaan luottamuksesta Suomen talouden kasvuun näkyy perheyrityksissä ensimmäistä kertaa yli vuoteen kohentumisen merkkejä. Nyt ollaan parhaimmissa lukemissa (5,4) yli vuoteen (asteikolla 1-10). Vielä alkuvuoden PerheyritysPULSSI -kyselyssä perheyritysten luottamus talouden kasvuun sai erittäin heikon lukeman (3,04). Mutta eiväthän nämä luottamusluvut vieläkään hyviä ole”, hän kuvailee.

Suhdannenäkymissä suunta parempaan

Vanhala-Harmasen mukaan perheyritysten suhdannenäkymät ovat varsin toiveikkaat.

”Suhdannenäkymät ovat varsin valoisat, sillä nyt noin 30 prosenttia perheyrityksistä arvioi syksyn suhdannenäkymiä hyviksi. Vielä viime vuoden lopulla PULSSI-kyselyn vastaajista 46 prosenttia arvioi suhdannenäkymiä heikoiksi. Nyt vastaajista enää 14 prosenttia kertoo uskovansa, että syksyn suhdannenäkymät ovat heikot”, hän sanoo. ” Syksyn näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmat ja yrityksissä toivotaan, että syksy saataisiin hoidettua ilman kuluttavia ja kasvua syöviä lakkotaisteluja”, hän jatkaa.

”Mutta kyllä synkkyydessä rypeminen saa jo riittää. Toivottavasti perheyritysten hyvät signaalit heijastuvat laajemmalle. Taantuman taittuminen on myös ilmapiirikysymys. Nyt tarvitaan lisää hyviä viestejä ja positiivista kasvun kierrettä. Suomeen sitoutuneet kotimaiset omistajat ovat pitäneet talouden rattaita pyörimässä myös laskusuhdanteissa. On aika varmistaa, että kestävä kasvu jatkuu - Suomen tuleva menestys tarvitsee kilpailukykyistä ja kasvua edistävää toimintaympäristöä”, Vanhala-Harmanen korostaa.

PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisestiomistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 98 perheyritysten edustajaa 21. - 27.5.2024 välisenä aikana.

Lisätiedot

Minna Vanhala-Harmanen, Perheyritysten liitto, toimitusjohtaja, minna.vanhala- harmanen@perheyritys.fi, p. 040 0511 786

Tiina Tikander, Perheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, tiina.tikander@perheyritys.fi, p. 050 589 0185

Hanna Ristola, Premix Oy, toimitusjohtaja, hanna.ristola@premixgroup.com, p. 050 545 9787