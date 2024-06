Suomen paras hampurilaisravintola -äänestys alkoi

Suomen suurimmaksi yhden ruokalajin harrastajaryhmäksi kasvaneen Burger Lovers Finland -yhteisön yli 46 000 jäsentä ovat intohimoisia hampurilaisten arvostajia ja asiantuntijoita. Ryhmässä jaetaan aktiivisesti paitsi tietoa, innostuksen aiheita ja reseptiikkaa, myös burgereihin liittyviä näkemyksiä, mielipiteitä ja viiltäviäkin analyysejä. Burger Lovers Finland ylläpitää aitojen asiakaskokemusten perusteella Suomen parhaiden burgereita tarjoavien ravintoloiden listaa. Listalle pääsyä voi pitää ylpeyden aiheena ja jo se osoittaa, että ravintola suhtautuu burgeriin riittävällä vakavuudella. Kerran vuodessa järjestettävä äänestys kertoo, mikä on Suomen rakastetuin hampurilaisravintola juuri tällä hetkellä.

”Yhteisössämme on jäseniä kautta maan ja he ovat ilmiantaneet yli sata hyviä hampurilaisia valmistavaa ravintolaa ympäri Suomea. Nämä on nostettu myös helppokäyttöiselle Suomen burgerikartalle, mikä auttaa esimerkiksi kesälomamatkojen taukopaikkasuunnittelussa. Yhteisömme jäsenmäärän tasainen kasvu ja aiempien äänestysten äänivyöry osoittavat, että burgerikuume ei ole laskemassa. Suomessa osataan tehdä ja arvostaa gourmet-tason hampurilaisia”, kertoo Burger Lovers Finland -yhteisön perustajiin kuuluva Antti Suikkari, joka on myös yksi Burgerifestivaalin järjestäjistä.

Menestys luo kiirettä

Suomen parhaat hampurilaisravintolat ovat aikaisempina vuosina löytyneet Salosta ja Kotkasta. Paitsi Suomen paras -tittelin voittajat, myös muut listalle nostetut hampurilaisravintolat ovat saaneet osakseen positiivista huomiota.

”Suomen parhaan hampurilaisravintolan titteli on entisestään lisännyt vipinää Kotkan torin vanille ja kivijalkaravintolaamme. Olemme todella kiitollisia ja iloisia, että burgeriyhteisön jäseniä on näkynyt Kotkassa useasti ja monet ovat ajaneet kauempaakin testaamaan burgereitamme. Burger Lovers -äänestyksen voitolla oli aitoa merkitystä ravintolallemme ja kunnian kääntöpuolena on se, että emme ehdi torilta edes festivaaleille mukaan”, kertoo vuoden 2023 voittajan The Vanin keittiömestari-yrittäjä Juuso Olli ja toivoo vilkasta äänestystä myös tänä vuonna.

Suomen parasta hampurilaisravintolaa voi äänestää osoitteessa www.burgerlovers.fi. Listalle yltäneiden ravintoloiden lisäksi voi äänestää myös omaa suosikkia listan ulkopuolelta.

Suomen paras hampurilaisravintola 2024 paljastetaan festivaaliaattona 11.6.

Vuoden 2024 paras hampurilaisravintola ja Suomen hampurilaisravintoloiden TOP50 -lista julkistetaan tiistaina 11.6. Keskiviikkona 12.6. alkaa viides Burger Lovers Festival, joka muuttaa Helsingin Rautatientorin Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi. Tapahtuman keittiöistä vastaa kymmenen korkealaatuista suomalaista burgeriravintolaa, festivaalin ulkomaanvieras VLND Tallinnasta ja Burger Lovers -yhteisöstä valittujen harrastajien oma burgeripiste.

Tarjolle tulee useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kesän 2024 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat 2 Kundia Burges & Fries (Rauma), Burger5 (Kuopio), Burger Company (Helsinki, Turku), BurSalad (Hyvinkää), Happy Days Street Food (Espoo), JJ’s BBQ (Salo), The Bro’s Burgertruck (Helsinki), We Got Burgers (Seinäjoki), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju), VLND Burgers (Tallinna) ja Burger Lovers Finlandin omat mestarit.

Yksi ääni per osallistuja -periaatteella tapahtuva äänestys alkaa 3.6. ja äänestysaika loppuu sunnuntaina 9.6.

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatietorilla 12.–15. kesäkuuta 2024 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle tutustumislounas 12.6. kello 11.30 tai burgeripassi

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen tulokset julkistetaan tiedotteella tiistaina 11.6.

Median edustajille järjestetään lehdistölounas ja burgerimestareiden haastattelutilaisuus keskiviikkona 12.6. kello 11.30.

Medialle on tänä vuonna tarjolla rajattu määrä lehdistön burgeripasseja, jolla voi myyntipisteistä lunastaa testiburgerin. Median edustajien akkreditointipyynnöt lehdistölounaalle tai burgeripassiin tulee lähettää 11.6. mennessä samuel.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa burgeripassia tai lehdistölounasta. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.