Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi suunnitteluvarauksen Tvijälpin saareen

Niittykummun vanhasta paloasemasta esisopimus Olarin Panimon kanssa

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti tehdä esisopimuksen Niittykummun vanhan paloasemakiinteistön myynnistä Olarin Panimo Oy:lle. Hankkeen toteuttaminen vaatii muun muassa asemakaavamuutoksen, jonka tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi.



Kaupunki järjesti 28.9.2023-11.1.2024 hakumenettelyn, jossa etsittiin Niittykummun suojeltuun paloasemarakennukseen kaupallista palvelutoimintakonseptia. Hakemuksia saatiin kolme. Hakemusten, haastattelujen ja pyydettyjen hintatarjousten jälkeen esisopimus päätettiin tehdä Olarin Panimon kanssa.

Olarin Panimon tavoitteena on toteuttaa Niittykummun vanhalle paloasemalle tuotantotilat, tasokas ruokaravintola, taproom, panimon kauppa, vuokrasauna ja lounge sekä mahdollisuuksien mukaan pienimuotoinen hotelli.

Tämän hetken arvion mukaan hanketta voitaisiin päästä toteuttamaan aikaisintaan syyskauden 2025 aikana.

Nöykkiöstä varaus linja-autovarikon suunnittelua varten

Jaosto päätti varata Koiviston Auto Group Oy:lle linja-autovarikkokorttelin Nöykkiöstä linja-autovarikon suunnittelua varten.

Kaupunki järjesti 2.10.2023-16.1.2024 Finnoonniityssä sijaitsevasta linja-autovarikkokorttelista hakumenettelyn, jossa etsittiin toimijaa toteuttamaan linja-autovarikkoa ja sinne HSL:n lähiliikenteeseen soveltuvien sähköbussien lataamista varten tarvittavaa infrastruktuuria. Hakumenettelyn hakuaikana saatiin kolme hakemusta. Hakemusten, haastattelujen ja vuosivuokrasta pyydettyjen tarjousten jälkeen kortteli päätettiin varata Koiviston Auto Group Oy:lle.

Koiviston Auto Group Oy:n tavoitteena on toteuttaa linja-autovarikko sähkölinja-autoille. Varikkoon kuuluu 150 linja-autopaikkaa, tarvittavat henkilöauto- ja polkupyöräpaikat, aputilarakennus ja hallirakennus sekä biodieselin tankkauspiste sähkölinja-autojen lämmityslaitteistoja varten. Edellä mainitut toiminnot suunnitellaan siten, että varikolla voi samanaikaisesti toimia kaksi linja-auto-operaattoria ja yksi vuorokausihuollon palveluntarjoaja. Varaus on voimassa 30.11.2024 saakka.

Aalto Development Oy:lle suunnitteluvaraus Tvijälpin saaresta

Jaosto myönsi Aalto Development Oy:lle suunnitteluvarauksen Tvijälpin saareen asumisen, pienvenesataman, katujen sekä mantereen ja saaren välisen siltayhteyden suunnittelemiseen.

Aalto Development Oy on yksityinen, vuonna 1992 perustettu espoolainen kiinteistökehitysyhtiö. Se on kartoittanut elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 5.6.2023 myöntämän varauksen mukaisesti saaren kehittämisedellytyksiä. Kehittämissuunnitelma on edennyt suuntaan, joka mahdollisti suunnitteluvarauksen myöntämisen tarkempien jatkosuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseksi. Varaus on voimassa 31.1.2026 saakka.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

