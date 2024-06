Suomalainen juomaosaaminen palkittiin: Lingoncello maailman paras puolukkalikööri

Villistä suomalaisesta luonnosta makunsa saavassa Lingoncellossa yhdistyvät makeus, pehmeys ja kirpeys. Maailmanlaajuisesti rekisteröidyn tuotteen brändiin ja pakkauksen ulkoasuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Lingoncello voidaan nauttia digestiivinä tai jälkiruuan kanssa sellaisenaan, mutta sitä voi käyttää myös pohjana monenlaisiin juomasekoituksiin.

”Lingoncello on ollut markkinoilla vuoden, mutta matka saunaillan päätteeksi kehitetystä ja lauteiden alla kypsyneestä prototyypistä valmiiksi, kansainvälisille markkinoille sopivaksi voitokkaaksi tuotteeksi on ollut pidempi. Alusta asti oli selvää, että haluamme hurmata kansainväliset digestiivi- ja cocktailmarkkinat kirpeällä suomalaisella puolukalla. Mahtava IWSC-menestys Lontoossa osoittaa, että olemme oikealla polulla”, kertoo Mothers Milk Beveragen perustajaosakas Joonas Mäkilä.

Vuonna 1959 perustettu International Wine and Spirits Competion on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista juoma-alan kilpailuista. Sokkomaistatuksena järjestettävään kilpailuun osallistuu tuotteita noin 90:stä maasta joita arvioi yli 400 tuomaria. IWSC-kilpailun tuomariston kuvaus Lingoncellosta:

Herkullinen likööri, jonka tuoksussa on punaisia hedelmiä. Tuoksu johtaa kevyeen ja eleganttiin suutuntumaan. Hapokas ja raikas maku, jossa on houkutteleva fokus ja pirteä laatu. Jälkimaussa on ripaus pähkinäisyyttä.

Mättäältä lasiin ja maailmalle

Ohjaaja Juuso Syrjän, Joonas Mäkilän, Mika Wistin ja Roy Heroldin vuonna 2012 perustama juomayhtiö Mother’s Milk Beverages sai Lingoncellon luomisessa yhteistyökumppanikseen Suomen toiseksi vanhimman edelleen toimivan perheyrityksen Lignell & Piispasen. L&P on toinen Lingoncello-brändin omistajista ja vastaa liköörin valmistuksesta, pullotuksesta ja jakelusta. Kuopiolaisyhtiön ensimmäinen kansainvälinen menestys tuli vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä, jossa Mesimarja-likööri voitti kultamitalin.

Lingoncello-innovaation lisäksi Mother’s Milk Beverages on luonut myös Puolustuslaitos-juomaperheen, johon kuuluu Puolustuslaitos Leikattua, Puolustuslaitos Viinaa sekä Puolustuslaitos Punaviiniä ja Valkoviiniä. Myös Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin kuuluva näyttelijä Peter Franzén on Lingoncellon innovoineen Mother’s Milk Beveragesin osakas.

0,5 litran pullo 19,85 euroa.

Alkoholipitoisuus 25 %

Sokeria 300 g/l

Lingoncello-cocktailit

Lingoncello Spritz

Lingoncelloa 5 cl

Proseccoa 10 cl

Soodaa 3 cl

Puolukoita ja/tai sitruunan viipale

Jäitä

Lasi: Spritz- tai punaviinilasi

Ling Royal

Lingoncelloa 2 cl

Kuohuviiniä 12 cl

Lasi: Kuohuviinilasi

Lingoncello Negroni

Lingoncelloa 4 cl

Punainen vermouth 4 cl

Gin 4 cl

Appelsiinin viipale tai –kuori

Jäitä

Lasi: Old Fashion

Lingoncello Tonic

Lingoncelloa 4 cl

Tonic-vettä

Puolukoita ja/tai sitruunan viipale

Jäitä

Lasi: Highball