Suomen vahvimpien miesten koulukiertue: ”Haluamme kitkeä kiusaamista, päihteitä, syrjäytymistä ja liikkumattomuutta”

Suomen Vahvin Mies -kilpailua viime vuosina hallinneet Mika "El Toro" Törrö ja Jarkko ”Liekki” Mehtälä ovat avaamassa ”Nuorten asialla” -koulukiertuetta, jonka aikana he puhuvat nuorille ja koko yhteiskunnalle tärkeistä aiheista.

”Kiusaaminen, päihteet, syrjäytyminen ja liikkumattomuus ovat asioita, joiden kitkemiseen tarvitaan lisää tekijöitä. Kiertue on meidän konkreettinen tekomme osallistua”, haapajärvinen Mehtälä ja joensuulainen Törrö sanovat.

Törrö voitti Suomen Vahvin Mies -tittelin vuosina 2018-22. Mehtälä on hallitseva Suomen Vahvin Mies vuodelta 2023.

Lajilegendojen jäljillä

Törrö on kertonut avoimesti päihderiippuvuudestaan, asunnottomuudestaan ja vankilakierteestään, joista hän on päässyt eroon muun muassa urheilun avulla. Törrö on ollut pidetty vieras kouluissa, joissa hän on kertonut koskettavaa tarinaansa.

”Onnistuin pääsemään irti kierteistä tukiverkoston ja urheilun avulla. Elämä ei aina ole helppoa. Omalla tarinallani haluan kuitenkin luoda toivoa”, Törrö sanoo.

Törrö ja Mehtälä seuraavat vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies ry:n legendojen Ilkka Nummiston ja Markku Suonenvirran jalanjäljillä. Nummisto ja Suonenvirta kiersivät kertomassa voimamiesurheilusta nuorisokodeissa, vankiloissa ja monissa muissa kohteissa.

"Meiltä on voimamiesurheilun edustajina toivottu tällaista. Henkilöhistoriamme kautta voimme ottaa kantaa liikunnan puolesta sekä kiusaamista ja päihteitä vastaan", kiusaamisesta koululaisille aiemminkin puhunut Mehtälä sanoo.

Oma laji hakuun

Mehtälä ja Törrö rakentavat kiertuetta kesän aikana kertyvien kutsujen ja kumppanuuksien mukaan.

"Keskusteluja on jo käyty, mutta kokonaisuus on vasta rakentumassa", Mehtälä sanoo.

Suunnitelmissa muita paikkakuntia vahvemmalla ovat Joensuu ja Haapajärvi, miesten kotikaupungit.

Lasten ja nuorten aktivointi lajikokeiluun on osa vierailuja. Kun Törrö ja Mehtälä vetävät omissa kisoissaan rekkoja tai metsäkoneita, koululaiset pääsevät testaamaan voimiaan auton vetämisessä. Muita suunnitteilla olevia lajeja ovat farmarikävely sekä lastaus.

”Ihmiset ovat mieltymyksineen erilaisia – tärkeää on, että uskaltautuu aktiivisesti kokeilemaan, mistä lajista itse tykkää. Olemme Mikan kanssa hyviä esimerkkejä siitä, kuinka jokaiselle voi löytyä oma laji", Mehtälä sanoo.