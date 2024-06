Seppo Välinen jatkaa Vaasan kaupunginteatterin johdossa

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on kokouksessaan tiistaina 4.6.2024 päättänyt valita teatteritaiteen maisteri Seppo Välisen Vaasan kaupunginteatterin johtajaksi ajalle 1.8.2025–31.7.2030. Haastatteluryhmän kokonaisarvion mukaan haastatelluista soveltuvimmaksi teatterinjohtajan virkaan osoittautui Seppo Välinen. Virka on viiden vuoden määräaikaisuus kahden vuoden lisäoptiolla. Välinen on toiminut Vaasan kaupunginteatterin johtajana 1.11.2019 alkaen. Aikaisemmin Välinen on toiminut laaja-alaisesti teatterialan eri tehtävissä, muun muassa ohjaajana ja koreografina.

– Olen iloinen siitä, että Seppo Välinen haluaa jatkaa työtään Vaasassa. Olihan hänen alkukautensa Vaasan kaupunginteatterissa hyvin poikkeuksellinen koronan vuoksi. Toivottavasti hän saa nyt toimia normaalioloissa ja viedä eteenpäin niitä kehittämiskohteita, jotka ovat jääneet vaiheeseen, sanoo Vaasan kaupungin sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Välisellä on vankka näkemys teatterialan ja Vaasan kaupunginteatterin kehittämisestä. Välisen haastattelussa esiin tuoma taiteellinen osaaminen, hallinto- ja talousosaaminen, johtamis- ja verkostoitumistaidot sekä kehittämisvalmiudet ja visiointikyky osoittautuivat ominaisuuksiksi, joiden perusteella hän erottui muista hakijoista edukseen.

– On kunnia saada jatkaa kiinnostavaa työtä Suomen kulttuurimyönteisimmässä kaupungissa, hienossa teatterissa ja sen vahvojen ammattilaisten kanssa. Innolla odotan tulevia vuosia ja esityksiä, joita me luomme yhdessä yleisöämme varten. On ollut sydäntä lämmittävää saada kannustusviestejä ja tsemppitoivotuksia tämän hakuprosessin aikana katsojilta ja henkilökunnalta. Minulle on tärkeää kohdata yleisö ja toivon, että jatkossa pystyn yhä enemmän jakamaan aikaa myös teatterissamme vierailevien kanssa. Tällä hetkellä päällimmäisenä ovat kiitollisuuden ja onnellisuuden tunteet. Riemulla jatkan teatterinjohtajan työtä ja pyrin osaltani rakentamaan Vaasasta onnellista paikkaa elää ja kokea hyvää teatteritaidetta, kertoo Seppo Välinen.

Teatterinjohtajaksi haki 13 henkilöä, joista viisi kutsuttiin haastatteluun. Teatterinjohtajahaun haastatteluryhmään kuului Vaasan kaupungin virkamiehiä, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäseniä sekä Vaasan kaupunginteatterin henkilöstön edustajia.

Vaasan kaupunginteatterin tehtävänä on tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä, jotka herättävät katsojissa elämyksiä ja kiinnostusta teatteria kohtaan. Teatterin toimintaa ohjaa työ ammattiteatterina ja taidelaitoksena.

Teatterinjohtaja toimii teatterin tulosaluejohtajana ja vastaa teatterin ohjelmistosuunnittelusta. Teatterinjohtaja johtaa tulosalueen talous- ja henkilöstösuunnittelua ja on tulosvastuussa teatterin taloudesta sekä teatterin resurssien käytöstä. Teatterinjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat ohjelmistosuunnittelun ja taiteellisen työn linjaamisen lisäksi teatterin toiminnallisen tason ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen. Teatterinjohtaja toimii taiteellisen henkilökunnan ja hallinnon henkilöstön lähiesihenkilönä.