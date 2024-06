Gigantin liveshopping-myynti yli nelinkertaistunut – Samanlaista palvelua ei tarjoa Suomessa kukaan muu

Gigantin liveshopping-palvelu yhdistää myymälässä saatavan asiakaspalvelun nettikaupan vaivattomuuteen: palvelussa asiakas voi tehdä verkko-ostoksensa videoyhteyden kautta palvelevan myyjän avustuksella. Samalla asiakas voi tilata haluamansa tuotteen joko kotiin tai Gigantin myymälään.

”Liveshopping-myyntimme on nelinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna ja ihmiset ovat olleet palveluun poikkeuksellisen tyytyväisiä. Olemme saaneet myönteistä palautetta palvelun helppoudesta ja käytännöllisyydestä, lisäksi moni asiakas on kertonut ilahtuneensa siitä, että videopalvelussa heitä palvelee ’oikea’ myyjä suoraan myymälästä”, liveshopping-palvelusta vastaava, Gigantti Skanssin tavaratalopäällikkö Juho Leponiemi kertoo.

Suomen vähittäiskaupassa liveshoppingia on hyödynnetty pääasiassa erilaisten tapahtumien yhteydessä. Gigantin malli on ainoa laatuaan, sillä se on asiakkaiden käytössä päivittäin. Keskitetty palvelukeskus löytyy Turun Skanssista, jossa työskentelyyn osallistuvat kaikki myymälän myyjät. Liveshopping-palvelu on auki kaikille Gigantin asiakkaille maanantaista perjantaihin klo 9–20 ja viikonloppuisin klo 10–18.

Havainnollistava ja saavutettava palvelu, vähemmän palautuksia

Erityisesti asiakkaat käyttävät live-myyjien ammattitaitoa hyödyksi kodinkoneiden ja televisioiden ostossa. Videoyhteyden välityksellä myyjä pystyy esittelemään esimerkiksi kodinkoneen erilaisia ominaisuuksia tai tekemään tuotevertailua, ja siirtymään hetkessä liveshopping-palvelupisteestä myymälän eri osastoille.

”Myyjältä tarvitaan usein varmistusta siihen, paljonko tilaa laite käytännössä tarvitsee tai mitä eri ominaisuuksia siinä on. Esimerkiksi jääkaappipakastinta ostettaessa on tärkeää varmistaa, että laite mahtuu sille varattuun tilaan”, Leponiemi kertoo.

Leponiemen mukaan live-myyjän tuoma lisäarvo tuotteen ostotilanteessa näkyy paitsi asiakastyytyväisyydessä, myös tuotepalautusten ja -vaihtojen määrässä. Kun tuote on huolellisesti havainnollistettu ja myyjän kanssa testailtu, syytä palautuksille harvoin tulee.

”Palvelu helpottaa palautteiden perusteella kiireisten arkea ja myös niiden asiointia, ketkä pitävät myymäläasioinnista, mutta joilla on haasteita itse myymälään liikkumisessa. Palautteiden perusteella liveshoppingia kerran käyttäneet asiakkaat käyttävät sitä uudemmankin kerran, ja suosittelevat sitä myös kavereilleen”, Leponiemi kuvailee.

Palvelukehitykseen vauhtia maailmalta, oppia haettu myös Gigantista

Alun perin liveshopping-palvelu otettiin Gigantissa käyttöön jo vuonna 2020. Tällöin se vastasi etenkin koronapandemian kasvattamaan tarpeeseen etäasioinnille. Tarve palvelulle oli kuitenkin tunnistettu jo aiemmin.

”Liveshopping oli jo tuolloin osa kaupankäynnin kehitystä. Pandemia vain nopeutti palvelun käyttöönottoa. Liveshopping on hyvä esimerkki monikanavaisesta asiakaskokemuksesta, johon panostamme vahvasti: asiakas pääsee yhdistämään asiointikanavia myymälöistä nettipalveluun, sieltä mistä haluaa, juuri haluamallaan tavalla”, Gigantin aluepäällikkö Jani Hämäläinen kertoo.

Vuosien aikana liveshopping-palvelua on kehitetty asiakkaita kuunnellen ja käytäntö edellä, esimerkkinä aukioloaikojen ja resurssien optimointi. Tällä hetkellä palvelun kiireisimmät tunnit sijoittuvat arkipäiville.

Oppia haetaan myös muualta maailmasta, missä liveshoppingia käytetään paljon esimerkiksi erilaisten merkittävien tuotejulkistusten yhteydessä. Gigantin onnistuminen arkiasioinnin kanssa on ollut sitä luokkaa, että myös teknisen palvelualustan tarjoaja Bambuser on tullut Turkuun oppimaan giganttilaisilta käytännön toteutusta.

Leponiemen ja Hämäläisen mukaan lähitulevaisuudessa palvelussa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi 3D-mallinnusta. Tällöin asiakas voisi tarkastella, miltä tuote, kuten televisio, käytännössä näyttäisi sille varatussa tilassa.

Lisätiedot

Liveshopping-palvelupiste

Tavaratalopäällikkö Juho Leponiemi, Gigantti Skanssi (Turku)

S-posti: juho.leponiemi[a]gigantti.fi, p. 040 8260 240

Aluepäällikkö Jani Hämäläinen, Gigantti Oy

S-posti: jani.hamalainen[a]gigantti.fi, p. 040 8260 002