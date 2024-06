Lääkärimuotokuvien historiaa – HUSin taidekokoelman aarteet

Taide on kautta aikojen kuvannut lääketiedettä sekä sen harjoittajia ja symboleja monin tavoin. Kirjojen laaja johdanto kertoo muotokuvissa esiintyvistä lääketieteen symboleista sekä tarjoaa kiehtovan katsauksen lääkärimuotokuvien historiaan kautta aikojen, Hippokrateesta Napoleonin henkilääkäriin ja Sigmund Freudista Che Guevaraan.

Suomen lääkärimuotokuvien perinne alkaa jo 1600-luvulta Turun Kuninkaallisesta Akatemiasta. Lääkäreiden ja muiden oppineiden muotokuvia ryhdyttiin aluksi maalauttamaan yliopistoissa ja julkisissa laitoksissa. Lääkärien muotokuvat kertovat kohteidensa lisäksi lääketieteen, sairaaloiden ja hoidon historiasta.

HUSin mittavissa kokoelmissa on yli 400 eri aikoina maalattua muotokuvaa, joista näihin kirjoihin on valittu osa. Muotokuvat esittävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin klinikoilla ja yliopiston sairaaloissa toimineita ja toimivia merkittäviä henkilöitä. Lääkärimuotokuvien lisäksi mukana on myös joidenkin ylihoitajien muotokuvia. Muotokuvien tekijöinä ovat muun muassa Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Eero Järnefelt, Kuutti Lavonen ja Marjatta Tapiola.

Kirjojen kirjoittajina ovat taidehistorioitsija Markku Valkonen ja ortopedi Seppo Seitsalo. Kirjat on tehty yhteistyössä HUSin taidetoimikunnan kanssa. Toimikunta edistää ja yhtenäistää taidetoimintaa sairaaloissa ja tekee suosituksia taidehankinnoista sekä niiden sijoituspaikoista.

Upplyft på väggen – Läkarporträtt från Hippokrates till HNS samlingar

Carers on the Pedestal – Medical Portaiture from Hippokrates to the HUS Collection

Kirjoittajat: Markku Valkonen ja Seppo Seitsalo

Kääntäjät: Leena Kuumola (ruotsi) ja Tomi Snellman (englanti)

Parvs ja HUS 2024, molemmissa kirjoissa 208 sivua

Seinälle nostetut – Lääkärimuotokuvia Hippokrateesta HUSin kokoelmiin

Kirjoittajat: Markku Valkonen ja Seppo Seitsalo

Parvs, HUS ja Helsingin yliopisto 2020, 320 sivua

