Keilailun naisten EM-kilpailut alkavat Ranskassa - Suomi yksi ennakkosuosikeista

EM-kilpailuihin osallistuu naiskeilaajia 22 eri maasta. Suomen joukkue kisoihin on:

Jenni Heino Bay, Hämeenlinna

Eliisa Hiltunen Bay, Helsinki

Ani Juntunen Giants, Kuopio

Peppi Konsteri Giants, Tampere

Sanna Oksanen Giants, Paimio

Essi Pakarinen All Stars, Kouvola

Kotiin jäävä varapelaaja: Marjaana Hytönen Nasevat, Raisio

Valmentaja kisoissa: Piritta Kantola

Vaikka 2022 Aalborgin EM-kisoissa Ruotsi nappasi kahmalokaupalla mitaleita, kyllä meillekin niistä kolme mitalia liikeni. Kruununa Peppi Konsterin all eventsin kultainen mitali.

- Vastus tulee olemaan tietysti kova, ensimmäisenä tulee mieleen Ruotsi, jolle viime kisat olivat lähes täysosuma. Vaikka mekin saimme mitaleita ja onnistumisia, olimme joukkueena silloin paljon heikompia. Tänä vuonna lähtöasetelma on mielestäni tasaisempi. Päivän kunto, miten saadaan tehtyä parit ja triot, miten joukkuepeli lähtee sujumaan, ratkaisee kuinka viikko lähtee liikkeelle, ennustaa Suomen joukkueen valmentaja Piritta Kantola ja jatkaa.

- Pelaajat ovat valmistautuneet tosi hyvin. Kaikilla on ollut omat suunnitelmansa, miten näissä kisoissa ollaan parhaassa mahdollisessa kunnossa. Suunnilleen suunnitelman mukaan on menty, ei ole tullut yllätyksiä ja homma pitäisi olla kunnossa. Meillä on todella kilpailukykyinen joukkue. Kaikki ovat keilanneet paljon tänä vuonna ja on tullut meriittejä. Osa on jo kokeneita maajoukkuelaisia, vaikka ovat nuoria. Ensikertalaisia ei ole yhtään tällä kertaa mukana.

Nuoresta iästään huolimatta Peppi Konsteri, 20, on saavuttanut lukuisia mitaleja tähän mennessä nuorten ja juniorien arvokilpailuista sekä naisten MM-kilpailuista paripronssia. Tampereella asuva Konsteri osallistuu nyt jo toista kertaa naisten EM-kilpailuihin.

- Kisoihin valmistautuminen on mennyt hyvin, vauhtia haettiin toukokuussa Amerikasta ammattilaiskiertueelta. Parin viimeisen viikon aikana on hieman hengähdetty ja tehty viimeisiä pieniä tekniikkavarmistuksia. Paketti alkaa olla ihan hyvässä kunnossa. Kisoihin lähden hakemaan mestaruutta ja puolustamaan omaa titteliä. Odottavaisin mielin lähden, jännä nähdä mihin naisten keilailu on muuttunut parissa vuodessa, hallitseva All eventsin Euroopan mestari Konsteri kertoo.