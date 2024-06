Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen osakkaiksi MPS-Motors -autoliikkeeseen

Kaksinkertaiset rallin maailmanmestarit Kalle Rovanperä sekä Jonne Halttunen lähtevät mukaan alun perin Jyväskylään perustettuun MPS-Motors -autoliikkeeseen. MPS-Motors keskittyy myymään laadukkaita vaihtoautoja asiakkailleen. MPS-Motors Oy:n perustaja Mika Sissonen on palkittu 2024 Keski-Suomen Vuoden nuori yrittäjä -palkinnolla.



Yritys on suunnannäyttäjä alallaan ja segmentissään, jossa autojen ominaisuudet ja asiakaskokemus ovat keskiössä.



”Alusta asti on ollut selvää, että haluamme myydä vain laadukkaita vaihtoautoja asiakkaillemme. Tuomme Saksasta enimmäkseen uutta vastaavia autoja, joiden huolto- ja kolarointihistoria on tarkistettu. Yhteistyö luotettavien kumppaneiden kanssa mahdollistaa äärimmäisen korkean asiakastyytyväisyyden”, kertoo MPS-Motorsin perustaja Mika Sissonen.



Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen sekä Perttu Hämäläinen liittyivät osakkaiksi MPS-Motors Oy:hin keväällä 2024.



"Omat vaatimukseni asiakkaana autokaupassa ovat aina olleet korkealla. Mika on luonut MPS-Motorsille brändin ja laatutason, jotka ovat vakuuttaneet minut. Uskon, että oma näkemykseni ja intohimoni autoihin vahvistaa MPS-Motorsin toimintaa entisestään," Kalle Rovanperä kertoo.



Vuonna 2011 perustettu MPS-Motors Oy on kasvanut nopeasti 2020-luvulla ja yhtiöllä on Jyväskylän toimipisteen lisäksi 2023 marraskuussa avattu liike myös Tuusulassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2023 noin 20,3 miljoonaa ja kasvoi 25 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna. MPS-Motors tarjoaa asiakkailleen myös auton kotiinkuljetusta sekä mm. palvelun, jossa autoon voi tutustua paremmin ja vaivattomasti etänä videopuhelun avulla. Myös erityisen auton etsiminen Euroopasta ja toimittaminen asiakkaalle kuuluu MPS-Motorsin palveluihin.



”Monet asiakkaistamme etsivät premium-luokan autoja, kuten BMW X5 tai Audi e-tron. Meiltä he ovat kuitenkin löytäneet myös harvinaisempia helmiä, kuten Datsun 240Z ja Lamborghini Urracon. Tavoitteenamme on tuoda markkinoille autoja, jotka herättävät intohimoa ja tarjoavat ainutlaatuisia ajokokemuksia. Samalla intohimolla palvelemme asiakkaitamme. Olemmekin tehneet alusta alkaen työtä nimenomaan sen eteen, että kuluttajat voivat luottaa toimintaamme,” Sissonen kertoo.