Hanasaaren voimalaitoksen visiotyö käynnistyy – kaupunkilaiset kutsutaan mukaan keskusteluun

Hanasaaren voimalaitos on kaupunkilaisille tuttu maamerkki itäisessä kantakaupungissa. Energiantuotanto voimalaitoksessa loppui huhtikuussa 2023. Voimalaitosalueella ovat parhaillaan käynnissä Helenin vetäytymiseen liittyvät purkutyöt, jotka kestävät kesään 2025 asti.

Helsinki kutsuu kaupunkilaiset ja kaupungin sidosryhmät keskustelemaan voimalan tulevaisuudesta

Helsingin kaupunki käynnistää nyt visiotyön, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä kaupunkilaiset ja kaupungin sidosryhmät ajattelevat voimalasta. Visiotyön tavoitteena on myös ideoida, mitä voimala voisi tarjota alueen asukkaille ja laajemmin kaikille kaupunkilaisille. Voimala on kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä ja ikoninen maamerkki, jossa on potentiaalia jopa kansainvälisesti kiinnostavaksi vetovoimakohteeksi.

”Kutsumme kaikki kaupunkilaiset, alueen nykyiset toimijat ja kaupungin kumppanit avoimeen keskusteluun voimalan tulevaisuudesta. Haluamme ymmärtää alueen ominaispiirteitä ja vahvuuksia, sekä keskustella siitä, mikä voimalan rooli kehittyvän alueen keskuksena voisi olla. Jotta voimalalle voidaan luoda kestävä konsepti tulevaisuuteen, on tärkeää ymmärtää myös alueeseen vaikuttavia muutosnäkymiä ja tulevaisuuden haasteita”, kertoo voimalaitoshankkeesta vastaava projektinjohtaja Päivi Hietanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Voimalaitos soveltuisi monenlaisiin käyttötarkoituksiin

Teknisten selvitysten perusteella Hanasaaren voimalaitosrakennus on mahdollista säilyttää ja muuntaa uuteen käyttötarkoitukseen. Alueen maaperä on haasteellinen, mutta kunnostettavissa. Rakennuksen perustusten ja muiden rakenteiden kuntoa tutkitaan edelleen tiedon lisäämiseksi.

Voimalaitoksen tulevaa käyttöä ei ole vielä ratkaistu. Voimalasta on tehty erilaisia soveltuvuusselvityksiä, joiden perusteella voimalan suuret ja korkeat tilat taipuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Visiotyön rinnalla kaupunki jatkaa voimalaitosalueella tarvittavia teknisiä ja taloudellisia lisäselvityksiä ja maaperätutkimuksia. Keväällä 2024 kaupunki toteutti yhteistyössä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen kanssa rakennussuunnittelun studiokurssin, jossa kansainväliset maisteriopiskelijat tutkivat voimalan kehittämistä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

”Voimalasta tehdyt selvitykset ja opiskelijatyöt ovat tehneet meille näkyväksi sen, miten laajat mahdollisuudet voimalassa on kehittää uudenlaisia konsepteja, elämyksellisiä sisätiloja sekä uutta kiinnostavaa kaupunkitilaa Hanasaaren alueelle. Voimalan tuleva käyttö tullaan ratkaisemaan kilpailun avulla. Nyt tehtävä visiotyö luo pohjaa tälle kilpailulle, joka voisi käynnistyä arviolta vuonna 2025”, Hietanen kertoo.

Voimalaitoksen ympäristössä on jo nyt monipuolista toimintaa muun muassa Suvilahden alueella. Hanasaaren eteläkärkeen on suunnitteilla uusi asuinalue noin 4 500 asukkaalle

Tulevaisuuta ideoidaan kyselyssä ja työpajassa

Kaupunkilaisten ja sidosryhmien näkemyksiä ja ideoita kartoitetaan haastattelujen, Kerro kantasi -kyselyn sekä työpajojen avulla. Kaupungin kumppanina visiotyössä toimii Uusi kaupunki -kollektiivi.

Kerro kantasi -palveluun on avattu kysely, jossa voi antaa näkemyksensä ja ideansa Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuudesta. Kysely on auki 15.9. asti, ja sitä päivitetään visiotyön edetessä.

Lisäksi kaupunkilaisille järjestetään syksyllä avoin työpaja, ”voimailupäivä”, jossa Hanasaaren voimalan tulevaisuutta pohditaan. Voimailupäivästä on tulossa lisätietoa elokuussa, ja tiedot lisätään Kerrokantasi-kyselyyn.

Alueen nykyisille toimijoille ja kaupungin kumppaneille järjestetään sidosryhmätyöpaja Helsinki-päivänä 12.6.