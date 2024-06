Lakimuutos haastaa Alkoa: ”Uskomme asiantuntevan ja vastuullisen palvelumme voimaan”

Eduskunta hyväksyi tänään 5.6. lain, joka laajentaa alkoholin vähittäismyyntiä ruokakaupoissa koskemaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältäviä, käymisteitse valmistettuja juomia. Nykyinen raja on 5,5 prosenttia.

Laadukas valikoima vertailukelpoiseen hintaan

Alkon valikoima sisältää monipuolisesti eri hintaisia tuotteita asiakkaiden eri tarpeisiin. Alkon kokonaisvalikoimassa on yli 11 000 tuotetta, joista reilut 400 sellaisia, jotka ovat valmistettu käymisteitse ja joiden alkoholiprosentti on 5,6–8. Tuotteet ovat oluita, siidereitä, juomasekoituksia, viinijuomia sekä viinejä. Viinejä valikoimasta löytyy 8 000.

”Valikoimamme elää ja kehittyy jatkuvasti niin trendien, sesonkien kuin asiakastoiveiden pohjalta. Meillä on laaja matala-alkoholisten tuotteiden valikoima jo nyt, mutta alkoholiprosentin nosto tuo markkinoille uudenlaisia tuotteita, jonka valikoimaa me lisäämme. Hinnaltaan nämä tuotteet alkavat kuudesta eurosta, valtaosa tuotteista maksaa alle 10 euroa. Alkoholiveron osuus hinnasta on viinijuomilla noin euron verran pienempi kuin viinillä”, sanoo valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.

Alkosta asiantuntevin palvelu

Alkossa enintään 8-prosenttiset viinijuomat löytyvät hyllyltä muiden viinien joukosta. Niiden tunnistamista helpottaa hintalapussa mainittu viinijuomatyyppi. Lisäksi Alko merkitsee kaikki alle 10-prosenttiset viinit ja viinijuomat erillisellä ”matala-alkoholillinen”-tunnisteella. Viinien osalta matala-alkoholillisten alkoholipitoisuuden raja on Alkossa 9,9 prosenttia.

”Sydämemme sykkii asiakaspalvelulle. Haluamme olla asiakkaillemme relevantti ostopaikka kaikissa tuotteissa ja meiltä saa asiantuntevan asiakaspalvelun juomalle kuin juomalle. Tätä asiakkaamme arvostavat kovasti. Myyjiemme puoleen kannattaa aina rohkeasti kääntyä ja kysyä neuvoja ja vinkkejä”, kannustaa Koskinen.

”Enintään 8-prosenttisten viinijuomien osalta kuluttaja päättää sen, miten suosituiksi kyseiset tuotteet lopulta muodostuvat, tuoteryhmä kun on vielä vähän tuntemattomampi. Viinijuomien makuprofiilit voivat vaihdella huomattavasti aina kuivasta makeaan, mikä on hyvä huomioida varsinkin silloin, jos viinijuomaa tarjoaa ruoan kanssa.”

Lakimuutos vähentää Alkon myyntilitroja ja kaventaa yhtiön roolia alkoholipolitiikan välineenä

Lakimuutos koskee noin neljää prosenttia Alkon litramyynnistä. Vaikutukset Alkon myyntiin ovat todennäköisesti suuremmat kuin kyseisen tuotekategorian nykyinen myyntivolyymi, sillä lakimuutos vaikuttanee myös perinteisten viinien myyntiin.

Alko arvioi, että lain muutos ensimmäisen vuoden aikana vähentäisi Alkon litramyyntiä noin 6–11 prosenttia. Epävarmuutta arvioon tuo epätietoisuus esimerkiksi siitä, miten kuluttaja ottaa vastaan uudet tuotteet ja miten kuluttajakäyttäytyminen lopulta muuttuu, miten kauppa hinnoittelee uudet tuotteet, ja millainen on kauppojen tuotevalikoiman laajuus. Arvioissa on oletuksena se, että alkoholin verotukseen ei tehdä uusia muutoksia.

Lakimuutos vapauttaa entistä vahvemmat alkoholijuomat laajempaan vähittäismyyntiin, mikä kaventaa Alkon roolia toimia vaikuttavana alkoholipolitiikan välineenä.

”Myyntipisteiden määrä kaksitoistakertaistuu ja myyntiajat laajenevat 20 prosenttia. Entistä vahvempien alkoholijuomien saatavuuden helpottamisella on myös inhimillinen hinta. On hyvä muistaa, että alkoholi ei ole tavallinen hyödyke, vaan sillä on koko yhteiskuntaan haitallisia vaikutuksia ja se aiheuttaa myös miljardiluokan kustannuksia”, Koskinen painottaa.

Kansainvälisen tutkimustiedon ja Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tehokkaimpia keinoja alkoholihaittojen ehkäisemiseksi ovat vaikuttaminen alkoholin saatavuuteen, hintaan ja markkinointiin. Yhä vahvemman alkoholin tuominen myyntiin ruokakauppoihin arkipäiväistää ja normalisoi alkoholin kulutusta ja lisää alkoholihaitoista johtuvia kustannuksia yhteiskunnalle.