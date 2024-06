Pirjo Onza on Suomen Kennelliiton uusi toiminnanjohtaja

Pirjo Onza siirtyy Kennelliittoon Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä, jossa hän on rakentanut yhdistykselle uudenlaista, yhteiseen strategiaan perustuvaa toimintakulttuuria ja ollut käynnistämässä uusia toimintoja, kuten Viikin löytöeläintalon palvelukokonaisuutta.

- Olen ollut aktiivinen koiraharrastaja ja mukana koiratoiminnassa eri yhdistysten kautta kymmeniä vuosia. Uskon, että Kennelliiton toiminnanjohtajan tehtävässä tarvitaan sen laatuista osaamista ja kokemusta, jota olen työurani eri vaiheissa saanut. Nyt oli oikea hetki hakea tehtävään, joka tuntui omalta, hän kertoo.

Onzalla on aiempaa kokemusta muun muassa Cityvarasto Oy:n myynti- ja markkinointijohtajan sekä Nikon Nordic AB:n Country Managerin tehtävistä. Hän on toiminut myös koordinaattorina lemmikkieläinalan tukkukauppaan erikoistuneessa Shetland Oy:ssa sekä erilaisissa freelancer-tehtävissä.

Hänellä on monipuolista koulutustaustaa, ja hän on toiminut Kennelliiton vapaaehtoistehtävissä aluekouluttajana Helsingin Seudun kennelpiirissä. Koiraharrastukseen hänellä on näkökulmaa myös koirankasvattamisesta.

Pirjo Onza nauttii luonnossa liikkumisesta koiran kanssa. Hän harrastaa luontovalokuvausta ja hevosia.

Kennelliiton roolia koirien hyvinvoinnin rakentajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana halutaan vahvistaa

Suomen Kennelliitto lähes 140 000 jäsenellään, joista yli 2 000 on koiraharrastusyhdistyksiä, on merkittävä toimija. Toiminnassa korostuu yhä keskeisimmin eläinten hyvinvointi. Suomen noin 800 000 koirasta arviolta 580 000 on rekisteröity Kennelliittoon, mikä on kansainvälisesti katsoen erittäin korkea luku.

- Meillä Kennelliitossa on iso vastuu siitä, mihin suuntaan koiraharrastusta kehitetään Suomessa. Meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa monella eri tavalla kansainväliseen koiraharrastukseen. Pirjo Onzan valinta Kennelliiton toiminnanjohtajaksi tukee tavoitteitamme. Hänen monipuolinen kokemuksensa toiminnan kehittäjänä sekä hyvän vuorovaikutuksen rakentajana eri toimijoiden kesken on meille arvokasta, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

- Olen ymmärtänyt, että Kennellitolla on odotuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseen ja toiminnanjohtajana toivoisin, että liiton linjaukset näkyisivät entistä enemmän yhteiskunnan asioista päätettäessä kaikilla tasoilla. Hyvien keskusteluyhteyksien luominen ja ylläpito sekä ennakoiva vaikuttavuus ovat tässä välttämättömiä, Onza sanoo.

Kennelliitto muuttaa kesäkuussa Espoosta Helsinkiin

Uuden toiminnanjohtajan lisäksi Kennelliitossa vaihtuu myös toimiston toimipiste. Kesäkuun 24. päivästä alkaen toimisto muuttaa Espoon keskuksesta Pitäjänmäelle Helsinkiin. Toimistolla työskentelee 32 henkilöä erilaisissa hallinto- ja tukitehtävissä.

Kennelliiton nykyinen toiminnanjohtaja Markku Mähönen jää eläkkeelle toiminnanjohtajan tehtävistä 1. syyskuuta alkaen. Hän jatkaa työtään vielä tämän jälkeen osa-aikaisena Helsingissä 8.–10. elokuuta 2025 järjestettävän Maailman Voittaja 2025 -koiranäyttelyn projektitehtävissä.